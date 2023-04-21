原标题：企业标准“领跑者”重点领域不断扩大 助市场主体高质量发展

当前，中国已成为全球消费品生产、消费和贸易大国，消费对经济增长的基础作用明显增强。

但也应看到，消费品标准和质量仍难以满足人民群众日益增长的消费需求，呈现较为明显的供需错配，消费品供给结构不合理，品牌竞争力不强，消费环境有待改善，国内消费信心不足，制约国内消费增长，甚至造成消费外流。

在此背景下，国家市场监管总局等部门多年前联合发文实施企业标准“领跑者”制度。通过第三方评估机构评出高水平的企业标准，企业通过对标标准评估出本企业产品或服务质量所处的行业水平位置，找到差距和改进的方向，促进行业全面提升质量，扩大优质产品和服务供给。

国家市场监管总局标准创新司副司长郭晨光近日对媒体介绍，企业标准“领跑者”重点领域不断扩大，覆盖范围广、类别多。2022年，围绕推进产业优化升级、强化绿色消费标准引领、提升保障生活品质的标准水平等，新增“物流服务”“电子商务”“智能消费设备”等重点领域数量达240项。

事实上，近期已有多家企业在不同垂直行业收获企业标准“领跑者”的认证。科大讯飞智能录音笔企业标准获2022年度企业标准"领跑者"荣誉称号，成为首批登榜企业。

该榜单分别从基础指标、核心指标和创新指标三个维度，对讯飞智能录音笔企业标准进行了先进性评估，其多项产品在语音转文字准确率、转写速度、云端存储、多语种转写等创新指标等数据上均高于榜单要求，在安全、频率范围等指标达到了“领跑者”先进水平标准。

此外，欧拉闪电猫获2022年度汽车行业企业标准“领跑者”证书；东方氢能自主设计开发的燃料电池系统获企业标准“领跑者”称号殊荣；威海市商业银行则已连续四年获评银行营业网点服务企业标准“领跑者”。

目前，中国团体标准从无到有，数量已快速跃升至5万余项。企业标准由备案管理改为自我声明公开，公开数量超过271万项，全国200多个城市的5万余家企业开展对标达标，3200余项企业标准成为“领跑者”。

根据此前官方印发的《质量强国建设纲要》，建设质量强国是实现高质量发展、推进中国经济由大到强的关键举措，也是满足人民美好生活需要的重要途径。其中，企业标准“领跑者”制度作为一项鼓励性政策，旨在通过引领高水平标准，增加中高端产品和服务的有效供给，助推其高质量发展。

而在上述纲要中，“标准”成为高频词，且明确提出，面对新形势新要求，必须把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来，培育以标准等为核心的经济发展新优势，坚定不移推进质量强国建设。

中国标准化研究院原副院长邱月明认为，“领跑者”制度不仅可以对制造行业发挥质量提升的“鲶鱼效应”，同时对其他行业也有良好的促进作用。

他举例说，如支撑中国人民银行、国家粮食和物资储备局开展相关领域的企业标准“领跑者”评估工作，就显著带动了这些领域企业标准的制定与公开，同时通过加强相关企业的标准化意识，还支撑了行业标准体系的建设与完善，从而推动产品与服务质量水平不断提升。

郭晨光则透露，国家市场监管总局今年将持续开展多项工作，一是研究出台关于开展团体标准组织发展能力评价工作的通知，在全国范围开展团体标准组织发展能力评价工作，建立相关工作机制。

二是研究出台标准创新型企业梯度培育管理办法，推动在全国范围开展标准创新型企业培育工作，加强政策激励，培育一批标准创新型企业。

三是深入实施企业标准“领跑者”制度，鼓励第三方机构开展企业标准水平评估，促进更多企业争当企业标准“领跑者”。

郭晨光称，将促进更多企业从“领跑”标准到“领跑”产品和服务，再到“领跑”品牌，通过不断树立行业标杆，增强产业质量竞争力，为高质量发展提供有力支撑。（记者 夏宾）

(责编：赵竹青、陈键)

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