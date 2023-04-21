原标题：汽车电子全“链”赋能 中国电科惊艳亮相2023上海车展

4月18日，第二十届上海国际汽车工业展览会拉开帷幕。本次大会，中国电子科技集团有限公司围绕“锻造汽车芯片全产业链”主题，全面展示了计算、控制、模拟、功率、驱动、电源等十大类领先芯片产品，广泛应用于底盘、车身、动力、整车控制、智能驾驶、座舱网联等六大系统的整体解决方案，系统展现了集团公司深耕“材料-装备-设计-制造-芯片-软件-认证-控制器-汽车”等环节，科技赋能汽车电子全产业链自主创新、向价值链高端攀升的能力和水平。

在中国电科展台，参观者看着琳琅满目的芯片产品由衷感叹道，有了各类芯片的支持，汽车才能实现智能“大脑”和强力“心脏”的新特性。

人头攒动的展台上，中国电科十大类“高精尖”芯片“群星闪烁”：DSP、高安全FPGA等计算芯片，攻克架构设计、低功耗等关键技术，具备成本低、功耗小、性能高、集成度高、数据及程序存储量大等特点，可应用于底盘控制、疲劳驾驶预警、车载信息娱乐等领域；32位MCU芯片集成丰富IP资源，已拓展成为品种丰富的谱系，可应用于车身控制、智能座舱等领域。模拟开关、运算放大器、比较器等模拟芯片，解决多通道、高增益、低失调等关键技术难题；加速度计、MEMS压力传感器、六轴惯性导航单元等传感芯片，承担着汽车感知并获取自然环境中信息数据的功能......

如果功能各异的芯片是汽车的“数字之基”，基于芯片研制的车用控制器就是汽车由“感”到“智”的“进阶之路”。

展会现场，中国电科展示了覆盖底盘、车身、动力、整车控制、智能驾驶、座舱网联等六大系统的技术产品，以及智能驾驶操作系统，为提升产业链韧性和安全水平提供支撑。

芯片、车用控制器、基础软件平台持续创新，累积供货近亿只（套）……近年来，中国电科汽车电子产业蓬勃发展。

现场，中国电科展示了汽车电子全产业链布局“拼图”。截至目前，中国电科已形成覆盖集成电路材料、制造装备、工艺、设计、封装、检测、可靠性认证、软件、模组Tier1等全链条自主创新能力。作为国内众多一线整机厂商重要供应商，中国电科推出的车用智能电控系统、智能传感系统、智能网联系统等产品，获得超26家主流整车厂配套资格，研发的各类芯片应用超1000万片，车用基础软件平台累积量产超1000万套，数字钥匙出货超100万套。

据介绍，中国电科将继续攻坚关键核心技术，持续打造创新产品和解决方案，为汽车工业提供更多优质的产品。（记者 赵磊）

(责编：赵竹青、陈键)

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