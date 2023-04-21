原标题：开放北京展现发展活力 共享广交会发展机遇

19日，在第133届中国进出口商品交易会举办之际，北京市投资促进服务中心以“开放北京新活力，共享发展新机遇”为主题，组织北京招商团在广州举办招商引资推介活动。

活动集中展示了北京投资环境与投资机遇，传递北京以高水平开放促进高质量发展的新优势与新举措，为北京市政府与全球企业搭建交流桥梁。

此次广交会投资推介活动是北京市投资促进服务中心谋划全年投资推介系列活动中的其中一站。北京市投资促进服务中心二级巡视员张彤表示，下一步，北京市投资促进服务中心将继续用好国家级、国际性经贸活动平台，展示北京更加开放的姿态、更具力度的改革、更为前瞻的举措。

北京石景山区人民政府副区长李文化推介了“双奥之区”政策功能与营商环境，介绍了“石惠十条”惠企政策功能体系，与企业家共商石景山区发展大计。

北京市怀柔区人民政府副区长韦小萍介绍了国家级生态示范区的基本情况，并分享了加快建设科学城统领“1+3”融合发展新局面和加大招商引资政策支持力度的举措。

北京市东城区、门头沟区、大兴区、经开区等相关部门负责同志，就区位优势进行了推介，聚焦加快北京建设的进展与成效，并从支持创新政策、专业服务平台、民生保障等角度介绍招商引资政策。

美国罗克韦尔自动化等外资企业代表介绍了企业的基本情况，并表达了与北京合作发展的意愿。戴德梁行作为北京市投资促进服务中心的投资北京全球合作伙伴，邀请了140余家跨国公司、独角兽企业及广交会参展参会企业代表到会，与北京市及相关区的负责人进行交流。

深圳达实智能等企业从企业视角向参会的北京市各区团组及企业家介绍了公司的定位、业务的布局以及发展与机遇，重点介绍了未来在北京的合作意向和规划。（陈凯昊）

(责编：曹淼、李源)

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