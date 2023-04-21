原标题：创新敢为，上海农商银行为“知产”与“资产”架起桥梁

2023年全国知识产权宣传周拉开序幕，作为申城服务科技企业的一员“老将”，上海农商银行知识产权金融业务交出成绩单。目前该行通过知识产权质押融资累计投放金额突破12亿元大关，惠及160多家科技企业，在今年初荣获“2022年上海知识产权金融卓越贡献奖”。

知识产权是衡量企业核心竞争力的关键标准，也是企业获取创新收益的坚实保障。作为“上海市知识产权金融服务联盟”首批成员单位，上海农商银行着力发挥金融力量推动知识产权价值实现的积极作用，不断探索创新，致力于成为科技企业的伙伴行、科技专利的转化行。

纯知识产权贷，可行

上海乐研电气科技有限公司在上海农商银行的支持下盘活专利价值，资金压力得到缓解。

2021年首次银企合作时，企业处于经营发展的关键期，运营及研发等流动资金需求集中。该行通过行业调研，深入研判企业所处的行业发展趋势，认为其在电力气体密度智能检测领域具有较强的核心竞争力，根据企业的高精尖技术及高价值专利设计知识产权质押融资方案，提供1000万元贷款，并借助市区各级专项资金补贴降低企业融资成本。如此首贷即以纯知识产权为质押的融资模式，业内实属少见。

充足的资金对研发产品和开拓市场可谓是如虎添翼，企业在2022年成功获评国家级专精特新“小巨人”企业，加入补链强链的生力军，并入选国家知识产权优势企业。

“知产”促融资租赁，可为

探索知识产权金融服务新模式是上海农商银行的努力方向。科技企业具有轻资产属性，传统的售后回租业务无法覆盖融资租赁的资金需求。基于对该类企业高价值专利的考量，该行设计独有的专利独占许可及再许可业务方案，通过代理推介，成功落地行内首单专利类资产融资租赁服务，支持绿色建筑行业相关企业获得800万元贷款。

这一案例是上海农商银行知识产权金融探索的一个缩影。目前该行知识产权质押客户群体涉及行业包括高端制造、人工智能、生物医药、新材料等众多新兴产业。同时，该行“‘地理标志’质押赋能乡村振兴”的实践亦入选上海2021年知识产权质押融资工作十大典型案例。截至2022年末，上海农商银行知识产权质押融资户数达123家，位列上海地区第一。

近年来，上海农商银行推进知识产权金融业务的常态化供给，提升科技企业的高价值专利运用效益。通过以机制护航知识产权金融发展，鼓励知识产权质押融资业务，配套开展行业深度研究，助力敢贷、愿贷、能贷；以人才助推知识产权金融发展，重塑科技企业评价理念，培育一批懂“知产”、懂科技、懂金融的专业人才队伍；以数字引领知识产权金融发展，开发知识产权价值评估模型，实现“互联网+金融+知识产权”模式，提升价值评估的灵活性及精准性；以风控保障知识产权金融发展，加强“银行+保险+知识产权”的联动互补，携手专业评估公司破解银企之间专利信息不对称困境，联合担保公司放大专利的增信价值。

当前，上海正全力推进知识产权强市建设工作，作为城市的一份子和金融服务的供给者，上海农商银行将积极推进知识产权高水平金融服务，发挥金融加速器作用，以更高效的服务助力知识产权盘活运用，以更创新的思维提升知识产权金融价值，以更开放的姿态加强知识产权多方合作，为广大科技企业激发创新创造活力，加快海外知识产权布局架起金融桥梁。

(责编：曹淼、李源)

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