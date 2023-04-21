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交通银行：坚决贯彻“人民城市”理念 全力服务数字城市建设

2023年04月21日15:47 | 来源：人民网
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“金融是经济的血脉，是以数字化方式高效链接各行各业和人民群众的关键环节，也是优化资源配置推动数字城市建设的重要力量。必须坚决贯彻‘人民城市’理念，把握中国城市数字化转型的战略机遇期，重点发挥资金和渠道优势，全力支持数字经济发展，服务人民美好生活，助力‘数字政府’提升公共服务和社会治理效能。”4月20日，交通银行董事长任德奇在第五届中新（重庆）战略性互联互通示范项目金融峰会开幕式上如是说。

围绕支持数字经济发展，任德奇提出，数字产业化和产业数字化，是数字城市建设的重中之重。金融机构必须提升金融产品服务与数字经济高质量发展的适配性，加快构建全方位、多层次、综合化的科技金融服务体系。为此，交行创新推出了服务科创企业的“六专”机制和“6+1”的产品体系。2022年末，交行高技术制造业中长期贷款、科技型企业贷款占比稳步提升，增速大幅高于其他类型的贷款平均增速。

围绕服务人民美好生活，任德奇表示，交行始终坚持“金融为民”本色，围绕人民群众“吃穿住行”等日常生活服务的相关痛点堵点，不断创新和强化金融服务功能，在更好满足人民美好生活需要上展现金融新作为。例如，交行积极响应并深度参与上海市医疗付费“一件事”重大利民工程，创新推出“先诊疗后付费”的惠民就医产品，助力解决人民群众看病就医挂号付费排队时间长的痛点难点问题，提升医疗效率、改善就医体验。目前，已在全国48个主要城市推广落地。

围绕助力“数字政府”建设，任德奇认为，“一网通办”“一网统管”，是以系统集成思维、提升城市治理现代化水平的重要抓手，也为金融机构作为渠道延伸、服务人民群众提供了支撑。交行积极对接融入两张网建设，以长三角地区为例，近三年以来累计参与跨省“一网通办”重点项目达到53项。交行积极打造老百姓身边的“政务服务驿站”，推出“交政通”业务，老百姓可以到交行营业网点办理社保、医保、住房公积金等政务服务，助力解决政务服务“最后一公里”问题。同时，交行正在积极探索通过手机银行等线上渠道提供高频政务服务，进一步提升老百姓办事的便利性。

“加快建设数字城市，是新时代塑造城市核心竞争力的关键之举，也是践行以人民为中心发展思想的重要体现。” 任德奇表示，交行坚决履行国有大行职责使命，继续大力支持数字经济高质量发展，深化数字政银企合作，深耕人民美好生活场景生态，努力为数字城市建设以及城乡协调发展提供更加优质高效的服务。

(责编：董童、高雷)
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