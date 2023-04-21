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一季度我国承接RCEP成员国离岸服务外包执行额同比增长34.3%

2023年04月21日21:39 | 来源：新华网
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新华社北京4月21日电（记者谢希瑶）商务部21日发布数据显示，一季度，我国承接区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成员国离岸服务外包执行额同比增长34.3%。其中，承接印度尼西亚和新加坡等国家离岸服务外包执行额增长较快，同比分别增长73.4%和41.0%。

数据显示，一季度，我国企业承接服务外包合同额5768亿元、执行额3961亿元，同比分别增长18.2%、24.4%。其中，承接离岸服务外包合同额3127亿元、执行额2119亿元，同比分别增长18.1%、22.7%。

从业务结构看，一季度，我国企业承接离岸信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO）执行额同比分别增长18.7%、19.7%和28.6%。

从区域分布看，一季度，全国37个服务外包示范城市总计承接离岸服务外包合同额和执行额，同比分别增长20.5%和23.2%；长三角地区承接离岸服务外包合同额和执行额同比分别增长33.6%和19.6%。

从国际市场看，一季度，我国承接中国香港、美国、欧盟离岸服务外包执行额同比分别增长13.9%、21.7%、32.2%，合计占我国离岸服务外包执行额的56.7%；承接RCEP成员国离岸服务外包执行额同比增长34.3%，合计占24.5%。

从企业性质看，一季度，民营企业承接离岸服务外包执行额占全国27.8%，同比增长16.6%；外商投资企业承接离岸服务外包执行额占全国49.7%，同比增长31.4%。

从吸纳就业看，截至2023年3月底，我国服务外包累计吸纳从业人员1515万人。一季度，服务外包新增从业人员17.7万人。

(责编：杨光宇、牛镛)
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