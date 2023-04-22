本报记者 高 乔

国际货币基金组织（IMF）欧洲部主任艾尔弗雷德·卡默近日在IMF和世界银行2023年春季会议期间表示，尽管近期表现尚可，但欧洲经济增长趋势正在减弱，地区国家面临遏制通胀、维持经济复苏、维护金融稳定三重挑战。欧洲经济为何陷入多重困境？前景如何？

阴云难散

据IMF预测，今年，欧洲地区发达经济体平均通胀率约为5.6%，新兴经济体为11.7%。核心通胀率预计在2024年底前都将高于欧洲央行目标水平。此外，欧洲发达经济体今年经济增速将从2022年的3.6%降至0.7%，明年为1.4%。

通胀高企仍是欧盟面临的核心挑战。欧盟统计局日前公布的初步统计数据显示，欧元区3月通胀率按年率计算为6.9%。其中，食品和烟酒价格同比上涨15.4%，非能源类工业产品价格上涨6.6%，服务价格上涨5%，能源价格下降0.9%。当月，剔除能源、食品和烟酒价格后的核心通胀率为5.7%，创历史新高。

为遏制通胀，欧洲央行自2022年7月以来已连续6次大幅加息，共计加息350个基点。3月16日，欧洲中央银行召开货币政策会议公布最新一轮加息信息——将欧元区三大关键利率均上调50个基点，自3月22日起，将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别上调至3.50%、3.75%、3.00%。

在艰难遏制通胀的过程中，欧洲经济饱受经济衰退危险的困扰。今年3月，欧盟统计局在汇编经修正的数据后表示，2022年四季度欧盟（包含全部27个成员国）经济环比萎缩0.1%。如果欧盟经济在2023年一季度出现萎缩，这将意味着它陷入技术性衰退，即经济连续两个季度萎缩。

荷兰商业银行资深欧元区经济学家贝尔特·科莱恩表示：“更多数据出炉，证明欧元区经济在苦苦挣扎。如果更深入地研究国内生产总值数据，就会揭示一幅黯淡的图景。”英国凯投国际宏观经济咨询公司欧元区副首席经济学家杰克·艾伦—雷诺兹认为：“政策收紧可能会在今年将欧元区推入衰退。”

与此同时，金融风险的阴云仍在欧盟市场徘徊。法兰克福证券交易所数据显示，3月以来，德意志银行股票下跌超过26%。市场普遍认为，信用违约掉期价格飙升是导致德意志银行股价下跌的主要原因。信用违约掉期是一种针对信用违约事件的金融产品，当其价格升高时，说明投资者对金融机构违约风险的担忧增加。《华尔街日报》报道称，在瑞士信贷集团被迫被规模更大且更稳健的竞争对手瑞银集团收购后，市场对德意志银行的健康情况感到担忧。

艰难平衡

“近期，欧洲银行业和更广泛金融领域的稳定遭遇挑战，给短期经济增长前景蒙上阴影。劳动力市场紧张、能源价格再次回升和地缘政治冲突持续等因素可能会阻碍增长并抬升通胀。此外，金融稳定风险如得不到有效遏制，可能导致危机并拖累经济增长。”正如艾尔弗雷德·卡默所言，欧洲经济面临的三重挑战正相互交织、相互强化。

北京外国语大学国际关系学院教授王朔接受本报记者采访时分析，当前，欧盟要在遏制通胀、维持经济复苏、维护金融稳定之间寻找平衡非常困难。一方面，欧盟为抑制通胀，收紧货币政策，持续加息，给金融市场带来一定压力，引发银行借贷成本上升、企业和个人债务偿付利息增加、债务违约风险加剧等风险，进而可能引发欧元贬值，欧洲资金加速流向美国，加剧金融市场动荡。与此同时，加息还可能抑制企业投资欲望和个人消费意愿，导致经济增长缺乏货币政策支撑。此外，新冠疫情发生以来，西方国家普遍采取相对宽松的财政政策以刺激经济，政府财政赤字和债务占GDP比重已达到历史高位。如今，欧洲各国继续采取扩张性财政政策的空间已相对有限，在货币政策收紧、财政政策捉襟见肘的情况下，欧盟抑制通胀的目标更难实现，在遏制通胀、维持经济复苏、维护金融稳定之间的平衡也更难达成。

欧盟当前面临的经济困境，也与长期以来的经济增长内生动力疲弱密切相关。中国社会科学院欧洲研究所欧洲经济研究室主任、研究员孙彦红接受本报记者采访时分析，从2008年欧债危机到新冠疫情前，欧盟不断推进结构性改革，降低欧盟成员国中部分重债国的债务水平，但这些国家经济体系缺乏效率、社会保障体系过于拖累经济增长等问题并未得到根本性改善。疫情发生后，欧洲多国政府大规模增加财政开支，债务水平飙升，结构性改革成效受到较大冲击。此外，欧盟在能源一体化方面的软硬件建设上相对滞后，俄乌冲突发生后，欧盟成员国在应对能源危机和控制通胀方面的步调缺乏协调，加剧能源危机带来的经济冲击。尽管当前欧盟正加速能源结构调整，但至今在能源供应来源多元化和产业供应链多元化方面的实际成效并不理想，还需跟踪观察。

中国人民大学欧盟研究中心主任、欧盟“让·莫内”讲席教授王义桅接受本报记者采访时指出，近年来，欧盟虽然大力推进数字经济和绿色经济双转型，但在制度设计方面存在不足，在人工智能、新能源、网络信息产业等领域的发展相对迟滞。在传统产业领域，欧洲面临的去工业化趋势明显。

“欧洲经济面临的难题还与外部因素影响有关。”王朔分析，其一，疫情期间，美联储采取多轮量化宽松政策，欧盟跟进，结果带来通胀高企的“反噬”效应。其二，受疫情和俄乌冲突影响，全球供应链受阻甚至中断，能源和大宗商品价格上涨，与货币政策等因素叠加，加剧欧洲通胀问题。其三，欧洲主要经济体对外依存度较高，德国、意大利等重要工业国对外出口占GDP比重较大，在全球经济增速放缓、外需收缩的情况下，欧洲经济增长面临更大压力。

“良方”难寻

世界经济论坛近日发布《首席经济学家展望》报告指出，大多数经济学家认为，受地缘政治局势紧张、美欧可能进一步收紧货币政策等因素影响，今年世界经济预计陷入衰退，欧美国家经济增长前景尤为黯淡。所有受访经济学家均预测，2023年欧洲经济增长“疲软”或“非常疲软”。

荷兰国际集团宏观研究部负责人卡斯滕·布热斯基认为：“欧元区成立以来最激进的货币紧缩政策已经并将继续对经济产生不利影响，未来，欧洲央行将在价格稳定和金融稳定之间做出艰难平衡。”英国经济学家西蒙·沃德表示，英国和欧元区等地的广义货币年增长率远低于本世纪头十年的平均水平，这一点非常令人担忧，暗示着经济衰退即将到来。

“欧洲经济问题的复杂性意味着，欧盟难以仅凭单纯的经济手段解决当前经济困境。”王朔分析，经济政策层面，欧盟采取紧缩货币政策，继续加息进程，试图遏制通胀增长势头。但从经济规律的角度来看，抑制高通胀总是以牺牲金融稳定和经济复苏为代价，在抑制通胀、经济增长和金融稳定之间寻求平衡本身是一个非常困难的经济问题，对欧盟经济政策的制定能力是个考验。国际环境层面，欧洲积极表态，希望促进俄乌冲突尽快化解，从而减少外部环境对欧洲经济的冲击。但欧洲在俄乌局势中缺乏足够的话语权，难以左右局势发展。产业发展层面，欧盟通过出台《净零工业法案》《关键原材料法案》《欧洲芯片法案》等系列举措，试图加快半导体产业、新能源产业发展，加速推动能源结构转型。但受美国因素的制约，欧盟的自主性有限。欧盟能源结构转型也难以在一朝一夕间完成。因此，尽管在促进经济发展方面，欧盟正努力朝着正确方向前进，但“远水解不了近渴”。面对诸多经济问题，欧盟很难找到“良方”。

“欧债危机以来，欧洲防火墙制度建设较为完备，欧洲出现大规模系统性风险的可能性较低。但是，在欧洲经济相对低迷的市场预期下，防范市场恐慌情绪仍然必要。”孙彦红认为，加强与中国经贸合作是提振欧洲经济增长前景的重要渠道。中国是欧盟第二大贸易伙伴，欧盟也是中国第二大贸易伙伴。当前，中国经济增长预期相对乐观，可以预期，中欧经贸合作将为欧洲经济恢复增长提供重要助力。

(责编：鲁婧、李楠桦)

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