原标题：2023智能制造知识应用创新高峰论坛在江苏溧阳开幕

4月21日，2023智能制造知识应用创新高峰论坛在江苏溧阳开幕。本次高峰论坛由中国机械工程学会、溧阳市人民政府、江苏省溧阳高新技术产业开发区管理委员会主办，智能无人装备产业创新中心承办。论坛以“知识驱动工业、智能连接未来”为主题，吸引了两院院士、知名专家学者、产业链重点企业等行业代表共同探讨智能制造领域技术创新，知识服务和应用系统等领域“政、产、学、研、用、服”的产业技术发展生态，为制造业高质量发展注入新动力。

中共溧阳市委书记叶明华在致辞中表示，近年来溧阳市制造业发展迅速，正集中精力发展动力电池、高端不锈钢、智能电网、智能装备制造等领域，为溧阳“2+2+X”战略提供有力支持。叶书记指出，新一轮科技革命和产业变革融合发展，推动制造业向数字化、网络化、智能化发展。希望通过本次论坛进一步系统推动产业数字化和数字产业化，加快制造模式和企业形态的变革，奋力打造长三角知名智能制造示范区。同时，期待未来溧阳能够凝聚起更多的科技人才，培育更强的科创团队，产出更大的科研成果，携手共进，继续未来。

中国机械工程学会副理事长兼秘书长毛明院士对论坛提出了期待。他表示，制造业的发展离不开制造产业配套知识的发展，制造强国的建设需要更多的制造知识积累。举办此次论坛的初衷是希望能够为制造知识丰富的研究机构和制造业人才、制造企业建立一个知识互通的平台，通过知识互联、思维碰撞和分享交流提高我国制造业创新水平，驱动我国高质量发展。

江苏省发展和改革委员会副主任高清为论坛致辞。他表示，江苏作为制造业大省，始终以高质量发展为目标，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，加快制造强国建设。高清强调，江苏主张产业规模优势，突出创新特色发展，高端产业转型升级，希望通过这些优势推动江苏制造走向江苏智造。同时，期待通过此次论坛，促进政、产、学、研多方力量牵手合力、共挖潜力、合作共赢，不断促进科技创新与制造业相融相生，推动产业带上下游企业实现智能制造数字化转型，对溧阳乃至江苏的高质量发展提供坚强支撑。

中国工程院院士李培根发表了“企业要关注知识工程”的主题演讲。他表示，工业知识应用APP非常关键，大量跨行业、跨领域的各类工业经验、知识、方法将以工业APP的形式沉淀到工业互联网平台之上，可以在更大范围、更高频次、更短路径上创造、交易、传播。李培根院士强调，随着数据量的增加，人工智能在制造业中的应用范围更加的广泛，管理者和工程师要为转型做好准备，利用AI提升创造能力。

中国工程院院士、清华大学教授李克强以“智能网联汽车计算基础平台（iVBB）研发及产业化推进”为主题展开精彩演讲。他表示，智能网联汽车是自动驾驶汽车发展的新阶段，是单车自动驾驶和网联式汽车融合之后形成的新产品、新模式、新生态。智能网联汽车产业尚没有成功经验，需要立足高新技术和产业发展要求，结合我国国情，打造智能网联汽车创新发展的中国方案。李克强院士介绍了智能网联汽车计算基础平台方面的研究。他强调，要保持战略定力，坚定技术路线，攻克“缺芯少魂”，构建智能新能源汽车中国方案新生命。

毛明院士围绕“制造业企业数字化与知识管理”展开演讲。他分享了对数字化、信息化和智能化的理解，对数字化信息化智能化的发展趋势做了解析，并对如何强化数字化与知识管理提出了建议。他表示，制造企业需要坚持以创新驱动发展的战略，面向服务全价值链成长，利用数字技术、网络信息和人工智能技术对传统制造业全寿命、全维度、全价值链进行改造、升级、转型，并注重积累、传承和发展。

中国工程院院士、北京理工大学教授孙逢春委托北京理工大学副教授张照生带来了以“端网云融合的新能源汽车安全运行协同防控技术及应用”为主题的演讲。他表示，随着我国新能源汽车发展迅速逐渐处于国际领先地位，新能源汽车安全是事关新能源汽车产业发展的重点。针对安全感知缺乏、故障诊断薄弱、评估预警差、隐患查处滞后等问题，从端、网、云三个方面，将车辆的运行检测、隐患排查、安全预警与新能源国家监管平台、全国公安交通集成指挥平台打通，减少新能源汽车安全隐患的发生。

成果转移中心项目、智慧能源战略合作项目、科研成果转移中心项目、新能源智能装备产业合作项目、智能知识服务平台知识应用、智能知识服务平台应用落地企业、智能知识服务平台算力中心等多个创新中心项目在论坛上亮相并签约，全面呈现出创新中心自主创新研发的阶段性发展成果，为积极推动我国智能制造产业实现优化升级提供重要支撑。

(责编：鲁婧、李楠桦)

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