人民网北京4月21日电 （记者李栋）“健康中国2023年度主题会议暨致敬健康中国2022年度人物”盛典21日在京举行，现场揭晓了“健康中国2022年度人物”“健康中国2022年度最美践行者”以及“健康中国2022年度产业人物”。

“是荣誉，也是责任。是认可，更是鞭策。”获得“健康中国2022年度产业人物”称号的古润金表示，作为大健康产业的推动者，完美公司紧抓健康中国建设的发展机遇，深耕大健康产业，以求新创变的姿态争做健康中国建设的倡导者和践行者。“未来将继续发挥侨商优势，为推进健康中国建设、健康产业高质量发展，持续贡献自己的力量。”

古润金介绍，通过紧抓粤港澳大湾区的重大发展机遇，在科技创新的大格局中，多维度实施系列举措，普及健康知识，切实推进健康中国建设，以实际行动为健康中国建设添砖加瓦。

组委会相关负责人表示，“致敬健康中国2022年度人物盛典”是“健康中国”上升为国家战略后首次以公益宣传形式举办的年度人物致敬活动。举办活动旨在深入贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》《健康中国行动（2019—2030年）》等文件精神，大力宣传健康中国领域先进人物和先进典型，深入培育和践行社会主义核心价值观，期冀以榜样的力量，把健康中国行动推向深入。

(责编：鲁婧、高雷)

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