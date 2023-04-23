人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

有效投资为高质量发展添动力

金观平
2023年04月23日08:56 | 来源：经济日报
小字号

原标题：有效投资为高质量发展添动力

一季度，资本形成总额对经济增长贡献率为34.7%，拉动GDP增长1.6个百分点。投资较快增长为我国经济平稳运行提供了重要支撑，在稳增长、调结构、促转型等方面发挥了积极作用。

数据显示，一季度全国固定资产投资同比增长5.1%，扣除价格因素，同比增长7.1%，增速分别比上年全年和同期加快2.2个和4.5个百分点。总体看，随着一系列稳增长政策及接续措施落地实施，基建和制造业投资持续发力，大项目投资带动作用明显增强，高技术产业投资快速增长，社会领域投资增势良好。

稳投资特别是扩大有效投资，有助于提振经营主体信心、改善经济发展预期，对于促进经济企稳回升、增强发展后劲至关重要。当前，稳投资要继续把握好质的有效提升和量的合理增长，积极发挥投资对于优化供给结构的关键性作用，加大重点领域和关键环节投资，为构建新发展格局、推动高质量发展提供持续动力。

要牢牢抓住扩大有效投资这个关键。当前，我国仍处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化快速发展阶段，投资需求大、潜力足。在这个过程中，要围绕补短板、调结构、增后劲的目标要求，进一步扩大有效投资，以投资效率的提高带动全社会投资增长，在扩大国内有效需求中培育更多增长动力，加快形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。

要更好发挥政府投资的引导带动作用。受房地产市场调整等因素影响，一季度民间投资增长乏力，尽快激发民间投资活力，是当前稳投资的重要内容之一。为此，要继续把“十四五”规划的102项重大工程重点领域任务分解细化到具体项目中去，吸引更多民间资本参与其中；要加强社会资本投融资合作对接，支持通过发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）等方式盘活项目。同时，进一步完善政府投资管理体制，探索建立长效的政府投资决策机制，提升政府投融资决策和管理水平。

要构建扩大投资的良好营商环境。营商环境优化提升，特别是以政府自身改革降低制度性交易成本，是推动投资稳定增长的基本前提。一方面，要进一步完善政策环境，通过建机制、强服务、重前期、优环境、促融资、抓示范等工作，促进资本能够更便捷地参与到重大项目建设中来。另一方面，要采取积极有效措施，破除制约投资特别是民间投资参与市场竞争的一些障碍，让资本形成稳定且良好的预期，促进投资平稳增长。

今年以来，我国经济实现企稳向好，投资功不可没。从长远看，投资仍是稳增长的重要力量。当前，要抓住经济加快恢复的宝贵窗口期，厚植投资发展沃土，拓展有效投资空间，继续为高质量发展蓄势赋能。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
铁路部门加大五一假期运力投放 增开旅客列车1500多列
　　人民网北京4月23日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，针对五一小长假运输期间火车票预售情况，铁路部门采取多种措施，进一步加大运力投放，努力满足旅客出行需求。4月27日至5月4日假日运输期间，全国铁路安排日均开行旅客列车将达到10500余列，增开旅客列车1500多列。…
筑牢企业数智化底座 用友发布全面数智化能力体系
　　人民网北京4月22日电 （焦磊）当前，数字化转型浪潮正以不同的方式重塑着每个产业，各行业与数字化融合创新、交叉创新不断深化，催生着新业态、新模式的迭代更新。业内认为，企业的数智化推进，已经从局部应用场景创新、数据相对分散、只有部分平台能力的1.0阶段，进入到围绕生产、经营及管理主题的融合化应用创新、重视和系统推进数据治理、全面升级数智底座的2.0阶段。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部