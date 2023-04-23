金观平

原标题：有效投资为高质量发展添动力

一季度，资本形成总额对经济增长贡献率为34.7%，拉动GDP增长1.6个百分点。投资较快增长为我国经济平稳运行提供了重要支撑，在稳增长、调结构、促转型等方面发挥了积极作用。

数据显示，一季度全国固定资产投资同比增长5.1%，扣除价格因素，同比增长7.1%，增速分别比上年全年和同期加快2.2个和4.5个百分点。总体看，随着一系列稳增长政策及接续措施落地实施，基建和制造业投资持续发力，大项目投资带动作用明显增强，高技术产业投资快速增长，社会领域投资增势良好。

稳投资特别是扩大有效投资，有助于提振经营主体信心、改善经济发展预期，对于促进经济企稳回升、增强发展后劲至关重要。当前，稳投资要继续把握好质的有效提升和量的合理增长，积极发挥投资对于优化供给结构的关键性作用，加大重点领域和关键环节投资，为构建新发展格局、推动高质量发展提供持续动力。

要牢牢抓住扩大有效投资这个关键。当前，我国仍处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化快速发展阶段，投资需求大、潜力足。在这个过程中，要围绕补短板、调结构、增后劲的目标要求，进一步扩大有效投资，以投资效率的提高带动全社会投资增长，在扩大国内有效需求中培育更多增长动力，加快形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。

要更好发挥政府投资的引导带动作用。受房地产市场调整等因素影响，一季度民间投资增长乏力，尽快激发民间投资活力，是当前稳投资的重要内容之一。为此，要继续把“十四五”规划的102项重大工程重点领域任务分解细化到具体项目中去，吸引更多民间资本参与其中；要加强社会资本投融资合作对接，支持通过发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）等方式盘活项目。同时，进一步完善政府投资管理体制，探索建立长效的政府投资决策机制，提升政府投融资决策和管理水平。

要构建扩大投资的良好营商环境。营商环境优化提升，特别是以政府自身改革降低制度性交易成本，是推动投资稳定增长的基本前提。一方面，要进一步完善政策环境，通过建机制、强服务、重前期、优环境、促融资、抓示范等工作，促进资本能够更便捷地参与到重大项目建设中来。另一方面，要采取积极有效措施，破除制约投资特别是民间投资参与市场竞争的一些障碍，让资本形成稳定且良好的预期，促进投资平稳增长。

今年以来，我国经济实现企稳向好，投资功不可没。从长远看，投资仍是稳增长的重要力量。当前，要抓住经济加快恢复的宝贵窗口期，厚植投资发展沃土，拓展有效投资空间，继续为高质量发展蓄势赋能。

(责编：罗知之、陈键)

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