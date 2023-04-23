冯其予

原标题：政策发力需求稳步恢复

今年一季度，国内需求逐步扩大，社会消费品零售总额和固定资产投资等指标回升明显，反映出经济企稳回升的良好态势。专家表示，随着我国持续推进改革开放创新，着力推动高质量发展，加快构建新发展格局，国内需求有望继续稳定恢复。

扩大内需成效明显

一季度，随着各项政策逐步落地，国内需求稳步恢复。

消费对经济增长的拉动作用增强。特别是随着新冠疫情影响逐步消退，消费场景更加多元，居民外出、餐饮、娱乐、旅游等接触型消费快速增长，服务性消费加快回升。

在线服务消费回暖。据商务大数据对重点电商平台监测，一季度在线餐饮销售额同比增长17.1%，监测范围内所有省级行政区的在线餐饮销售额同比增速均超过7%。在线销售的旅游产品和景点门票、在线文娱销售额同比分别增长115.8%和19.2%。

“居民出游意愿不断高涨，景区景点客流量显著回升，文旅娱乐消费呈现快速反弹趋势。”国家信息中心经济预测部副研究员邹蕴涵表示。

全国各地步行街、商圈客流量明显增加，市场销售持续回升。4月份，中国零售业景气指数为50.8%，较上月微升0.2个百分点。中国商业联合会分析认为，尽管与旅游业和文化消费领域相比，零售业增幅并不明显，但呈现出连续3个月上升态势，说明行业正在全面复苏。

当前，住户部门消费和投资意愿正在回升。中国人民银行调查统计司司长、新闻发言人阮健弘表示，人民银行城镇储户问卷调查显示，一季度倾向于“更多消费”和“更多投资”的居民分别占23.2%和18.8%，比上季各增加0.5个和3.3个百分点。

“一季度社会消费品零售总额同比增长5.8%，3月份社会消费品零售总额同比增长10.6%，表明经济内生动力正在被激发出来。”华泰资产首席经济学家王军表示。

与此同时，一季度投资增长平稳，固定资产投资同比增长5.1%，与上年全年持平。其中，基础设施投资、制造业投资同比分别增长8.8%、7%。

重大基础设施建设是经济社会发展的重要支撑，在扩大有效投资、助力稳住经济大盘中发挥着关键支撑作用。王军表示，尽管一季度是基建开工的传统淡季，但在政策加持下，一批补短板、强功能、利长远、惠民生的重大项目精准有序实施，基建投资呈现“淡季不淡”态势，这是非常正面积极的信号。

发力促消费稳投资

随着政策接续发力，一季度就业形势逐步改善，居民消费能力和意愿稳步提升。

国家统计局新闻发言人付凌晖表示，一季度，我国积极扩大新能源汽车、绿色智能家电大宗消费，推动线上线下消费融合，发展消费新业态新模式，加快农村市场提质扩容，这些政策有利于扩大消费，带动经济增长。一季度，最终消费支出对经济增长贡献率超过去年全年。

投资方面，随着传统产业改造升级，新兴行业创新发展持续，投资保持了稳定增长。同时，一季度高技术产业投资增长16%，其中，高技术制造业和高技术服务业投资分别增长15.2%、17.8%。作为扩大内需重要举措，高技术产业和战略性新兴产业投资将持续发力。此外，随着刚性和改善性合理住房需求释放，房地产销售正出现积极变化。

在全球经济增长放缓、外部需求走弱的情况下，我国消费总体呈现复苏态势，投资对拉动经济增长发挥出关键作用。随着相关政策落实到位，促消费稳投资措施接续发力，将为进一步畅通经济循环作出重要贡献。

也要看到，促消费稳投资仍存在一些问题，需要逐步解决。

“一季度消费市场形势开局良好，为全年恢复和扩大消费打下坚实基础，但我们也注意到，消费持续回升的动力有待进一步提振。”国家发展改革委新闻发言人孟玮说，应进一步加大扩大内需政策力度，提高政策适度前置水平。

据了解，国家发展改革委正抓紧研究起草关于恢复和扩大消费的政策文件，围绕稳定大宗消费、提升服务消费、拓展农村消费等重点领域，根据不同收入群体、不同消费品类的需求制定有针对性的政策举措，推动消费平稳增长。

“投资领域主要有两大问题需引起重视。”王军认为，一季度民间投资乏力，仍需继续提振民营企业预期和信心。另外，房地产投资仍较为低迷，一季度累计增速小幅回落，表明房地产投资全面复苏仍需要时间。

需求恢复具备有利条件

在当前复杂严峻的国内外形势下，我国加快推进经济恢复，努力畅通经济循环，经济增长新动力正在形成。

国内需求恢复具备有利条件。中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东表示，随着向高质量发展转型速度加快，中国经济发展韧性和可持续性显著增强，以高端化、智能化、绿色化为特点的新动能产业，逐步取代以资源要素消耗为特点的旧动能，并逐步成为支撑未来中国经济增长的新引擎。

当前应围绕“不敢消费、不愿消费”问题，将稳消费促消费政策重点放在减负担、增活力上，以盘活存量资产来提升居民可支配资源，以场景创新提速来激发活力。邹蕴涵建议，一方面，应大力推动场景创新，加强消费领域“放管服”改革，大力提升“家门口”经济活跃度。另一方面，应多举措减轻经营主体及居民负担。延续服务业增值税加计抵减政策，适当调整部分消费税，有针对性促进商品消费。

要鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设，这是实现质的有效提升和量的合理增长的重要举措。要健全吸引民间资本投资重点领域的长效机制，提振经营主体长期投资经营信心，有效提高民间资本对于基建项目的参与热情。

展望上半年国内经济走向，王军表示，预计投资增速仍将保持稳健、略有加快。上半年制造业投资将维持稳健，其增速很大程度上取决于出口增长和企业现金流改善。同时，在供需两端政策支持下，支撑房地产投资企稳反弹的积极因素正在增多。

“上半年，国内需求处于技术性反弹阶段，在前期需求释放后，能力和信心问题将再次成为影响内需的主要因素。”邹蕴涵认为。

(责编：罗知之、陈键)

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