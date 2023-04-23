齐 慧

原标题：切实保障交通新业态从业者权益

交通运输部近日印发《2023年推动交通运输新业态平台企业降低过高抽成工作方案》，提出推动主要网约车和道路货运新业态平台公司降低过高抽成比例或者会员费上限。方案得到了社会广泛关注和支持。

随着信息化数字化在交通领域的不断渗透，以网约车和货运平台为代表的交通运输新业态平台企业发展迅速，对便利百姓出行、提高交通运输信息撮合效率发挥了积极作用。

值得一提的是，随着行业规模扩大，交通新业态以工作时间灵活、准入门槛较低、收入较高等特点，吸纳了大量灵活就业人员。截至3月份，各地共发放网约车驾驶员证522.9万本。中物联发布的《2022年货车司机从业状况调查报告》也显示，通过互联网平台获取货源的货车司机占比超四成。交通运输新业态平台的发展为扩大居民就业、提高收入水平作出了积极贡献。

但是，交通运输新业态平台企业在发展过程中存在抽成比例过高、不透明等问题，司机越挣越少的例子不时见诸报端，广受诟病。

平台公司为司乘双方提供了平台，撮合了交易，付出了成本，获取一定的抽成也在情理之中。但相较于平台公司，司机群体人数众多、资源有限、信息不畅，话语权不足。处于优势地位的平台公司单方面确定抽成比例，显然有失公允，而且从实际效果看，也影响了从业者的收入和积极性。交通运输部牵头印发工作方案，推动平台公司加强与从业人员代表、行业协会等沟通协商，无疑将营造更好的从业就业环境，有利于行业持续健康发展。

有效保障交通新业态从业者权益，要提高透明度。有的平台企业不主动公开抽成比例或者遮遮掩掩、含含糊糊；有的货运平台将会员费设置得极为复杂，甚至设置会员费和抽成双重收费。这就需要通过各方沟通，打开平台抽成这个“盲盒”，让各方都知晓规则，明确预期，挣明白钱。

有效保障交通新业态从业者权益，要充分平衡各方利益。交通新业态涉及平台企业、从业者、乘客多方。平台企业希望快速盈利，从业者追求稳定收入，乘客期盼合理价格。平台企业要在内部管理、成本核算、算法优化等方面加以完善，找到合理的平衡点，既不能为抢市场过分压低运价冲击从业者收入，也不能利用优势地位擅自抬价或提高抽成比例。

有效保障交通新业态从业者权益，要多方监管，杜绝侵害从业者权益的各种乱象。除了高抽成，平台企业还存在管理松散、劳动保障不足、随意罚款等问题。各级监管部门和行业协会等要加强全链条监管，进一步推动平台企业规范经营行为，切实保障从业人员合法权益。

(责编：罗知之、陈键)

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