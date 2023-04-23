原标题：“超级大脑”进万家要过三关

近日，国家超算互联网联合体成立，首批15家区域、高校超算中心意向入网。这个消息意味着，未来算力将如同电力那样走进千家万户。

超算互联网是打造国家算力底座的基建工程。就像电力赋能工业经济，算力在数字经济中扮演着关键角色。电子支付、地图导航、天气预报……这些人们熟悉的应用场景背后都需要算力支撑。据测算，算力每投入1元，就将带动3元至4元的GDP增长。我国算力规模位居全球第二，近5年来算力核心产业规模平均每年增长30%以上。从消费互联网的普及到产业互联网的崛起，再到最近生成式人工智能的爆发，全社会对算力的需求一路狂飙。算力需要持续进化，才能支持和促进生产力的跃迁。

而超级计算机就是可以提供最强算力的“超级大脑”。目前，全世界最快的超级计算机，运算速度已超过每秒百亿亿次，相当于10亿台运算速度每秒10亿次的笔记本电脑同时参与计算。可以说，超级计算机已成为体现国家创新能力的国之利器，把这些“超级大脑”联合起来，组成超算互联网“超级战队”，无疑将增强我国在超算领域的核心竞争力。

“超级大脑”进万家，要过几道关？

先是均衡关。我国算力设施分布不均衡，超算中心大多数位于东部地区，这里贴近用户侧、算力需求也大。但超算中心是耗能大户，东部地区人口密集、工业发达，本身就能源紧张，而西部地区能源资源丰富，具备承接东部算力需求的潜力。把东部密集的算力需求有序引导到西部，推进“东数西算”，一方面需要在西部建设更多超算中心、数据中心等基础设施，另一方面也要突破现有单体超算中心运营模式，建设高效连接的高速网络，加快推进超算算力并网互通。这样既能缓解东部能源紧张，也能为西部开辟发展新路，还能实现超算算力的跨区域资源整合。

还要过标准关。标准不完善是制约我国数字经济迈向更高水平的瓶颈之一，需要通过制定算力资源接入、共享、交易、监管等标准，真正把超算互联网建成全国一体化的公益性资源平台。要坚持标准的公平性和统一性，以保证将各级超算中心、云计算企业、科研机构等不同来源的算力、数据、软件、应用等统一为超算资源并整合到一起，让各区域、各产业都能通过超算互联网获得稳定可靠的算力。同时，也应注意标准的兼容性和开放性，为超算互联网的未来发展与演进留足空间。

应用关也是一大挑战。我国超级计算机已进入世界第一方阵，但超算应用主要限于天气预报、大型工程设计和基础科学研究等传统领域，存在算力资源闲置现象。应用软件不够丰富，应用成本较高，让我国的超算应用依然“阳春白雪”，尤其工业企业等应用与国外比还存在相当差距。补齐超算应用的短板，需要鼓励超算应用软件的自主研发和推广，降低超算应用门槛，通过市场化的运营和服务体系紧密连接供需双方，打造成熟的自主可控产业生态。

国家超算互联网建成后，任何地方、任何人、任何时间都可以获得大数据算力，社会各方可以像使用微信一样使用超算。期待“超级大脑”进万家早日实现，这是挑战，更是机遇。

(责编：罗知之、陈键)

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