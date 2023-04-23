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我国生态保护红线划定工作全面完成

2023年04月23日09:00 | 来源：光明日报
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原标题：我国生态保护红线划定工作全面完成

本报福州4月22日电（记者杨舒）在第54个世界地球日到来之际，在福州召开的地球日主场活动上，自然资源部宣布全国生态保护红线划定工作已经完成。

自然资源部有关负责人介绍，党的十八大以来，作为生态文明建设主责部门，自然资源部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，落实牵头部门主责，会同生态环境部、林草局等部门，结合《全国国土空间规划纲要（2021—2035年）》编制，完成了全国生态保护红线的划定，纳入国土空间规划“一张图”并上图入库，作为项目用地用海审批依据。

全国生态保护红线不低于315万平方公里，其中陆域生态保护红线不低于300万平方公里，占陆域国土面积的30%以上，海洋生态保护红线不低于15万平方公里。保护红线集中分布在青藏高原生态区、黄河重点生态区、长江重点生态区、东北森林带、北方防沙带、南方丘陵山地带、海岸带等区域，以筑牢国家生态安全屏障。与各地自然地理格局相匹配，有的省份生态保护红线面积占比超过50%，有的省份不到10%。具体包括：整合优化后的自然保护地面积约180万平方公里；自然保护地外水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸防护等生态功能极重要区域，及水土流失、沙漠化、石漠化、海岸侵蚀等生态极脆弱区域约85万平方公里；其他具有潜在重要生态价值的区域约50万平方公里。覆盖了绝大多数草原、重要湿地、珊瑚礁、红树林、海草床等重要生态系统，以及绝大多数未开发利用无居民海岛。

按照划管结合的原则，在中办、国办《关于在国土空间规划中统筹划定三条控制线的指导意见》基础上，自然资源部会同有关部门，规范了允许有限人为活动的具体类型和管理要求、国家重大项目占用的具体情形和审批程序，明确了生态保护红线的部门监管职责。截至目前，浙江、江西、上海、山东、安徽、四川等省（区、市）已经出台生态保护红线管控细则文件，其他大部分省份也已在征求意见或即将出台。

下一步，自然资源部将定期开展生态保护红线保护成效评估，依托国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，提升动态监测预警能力，促进部门联动协同，加强生态保护红线监管。

(责编：罗知之、陈键)
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