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河南周口加快高标准农田建设——

“智慧”田野提升粮食保障能力

夏先清 杨子佩
2023年04月23日09:07 | 来源：经济日报
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原标题：“智慧”田野提升粮食保障能力

眼下，豫东大地小麦进入抽穗至扬花期，田埂间机器轰鸣，施肥、灌溉，一派繁忙。在河南省周口市商水县一片高标准农田示范区内，偌大的自走式水肥一体机正在浇灌农田，田间地头鲜见农民忙碌的身影。

“高标准农田有1.07万亩地安装了固定自动喷灌设备，又有无人植保机防治病虫害。现在小麦长势喜人，丰收在望。”商水县张庄镇南陵村种粮大户邱守先说。

走进郸城县高标准农田项目区，田成方、林成网、渠相连、路相通、旱能浇、涝能排。“大数据”“云计算”等技术的广泛应用，让这里的麦田变成了一片充满“智慧”的田野。浇水，手机遥控即可，作业半径290米的中心支轴式喷灌10小时能灌溉400多亩。捕虫，全时自动运行，高空昆虫控诱灯密布田间，捕杀害虫数量、种类一目了然。气象监测站形成“小气候”，通过手机实时监测，风雨干湿及时预报。不仅如此，项目区土壤墒情监测、无人机等设备一应俱全。

目前，郸城30万亩高标准农田示范区建设项目正加紧实施，将为河南乃至全国高标准农田建设打造样板、作出示范。

近年来，周口按照建设标准化、装备现代化、应用智能化、经营规模化、管护规范化、环境生态化“六化”标准，加强高标准农田建设，重点补齐土壤改良、农田灌排设施等短板，统筹推进高效节水灌溉，健全长效管护机制。

2022年，周口市实现最高亩产、平均亩产、夏粮总产、一等麦占比、种粮收入等5项历史新高，总产量连续多年稳居河南省第一位，让越来越多的“周口粮”出现在“中国人的饭碗”里。

“我们始终心系粮食安全这一‘国之大者’，坚持藏粮于地、藏粮于技，立足资源禀赋、发挥比较优势，加快推进农高区和高标准农田建设，持续提升粮食安全保障能力，加快建成农业强市。”周口市委书记张建慧说。

(责编：罗知之、陈键)
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