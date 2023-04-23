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常抓共管电动自行车安全

2023年04月23日09:08 | 来源：经济日报
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原标题：常抓共管电动自行车安全

近期，多地发生居民住宅楼内电动自行车火灾事故，造成生命财产损失。惨痛教训背后，电动自行车安全隐患值得高度重视。

电动自行车因其快捷、省力、易停车的特点受到市场欢迎。数据显示，我国电动自行车保有量超3亿辆，在满足广大家庭需求的同时，更在外卖、快递、共享交通领域广泛应用。但是，因不规范使用而引发的交通事故、火灾也时有发生。因此，电动自行车安全隐患治理成为公共安全问题。

从车辆强制性国标出台到地方管理条例完善，从各类安全宣讲开展到户外充电桩推广，各级政府对电动自行车安全隐患的治理可谓不遗余力。然而，违规违法使用行为仍屡禁不止，暴露出当前治理的痛点和难点。

一方面，电动自行车保有量巨大，交通违法行为受罚概率小且违法成本低，私自解除限速、室内充电等行为也较为隐蔽，管理者执法成本高、难度大。另一方面，车主也有苦衷。部分小区充电桩位置远、接口少，电价高于居民用电价格，且户外充电还面临车辆被盗风险。如何处理好成本与效果、安全与便利的关系，是电动自行车安全隐患治理的关键。

要千方百计解决群众充电难题。挖掘居住区内空间潜力，加密充电桩、换电柜等设备，尽快消除无充电设施小区。强化日常维护与巡检，及时修理故障设备、挪移充电完成后仍占用充电位的车辆。用好价格杠杆，通过补贴引导车主户外充电、错峰充电。还可通过规范二手车交易，推广车辆定位器、盗抢险等措施，解决车主对车辆被盗的担忧。

要以科技赋能建立常态化监管机制。目前，各地电动自行车违法行为查处主要依靠人工巡查、群众举报，具有随机性。可参考当前部分地区试点，在道路增设电动自行车交通违法行为抓拍探头，为电池加装充电场景识别芯片，在楼宇电梯内设置车辆识别装置，实时采集违法信息并上传至云端，实现全天候巡查，一站式执法。

要形成常抓共管的社会氛围。部分地区仍存在电动自行车违法行为监管不力，对群众举报推诿、拖延的情况。善用群众力量，搭建统一违法举报平台。明确物业、街道、消防、公安等各方职责，畅通协调机制，确保对违法者的追责及时到位。同时，在社会层面发挥个案引导、教育警示功能，促进电动自行车安全隐患治理走向规范化、常态化。

(责编：罗知之、陈键)
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