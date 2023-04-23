原标题：北京交行精准发力缓解企业资金困境

交行北京市分行高度重视普惠金融，将服务好中小微企业，特别是民营企业作为经营管理的重点方向之一，根据企业特点和融资需求，推出特色化融资产品和定制化服务方案，助力一批企业发展壮大。

“任经理、何经理，非常感谢交行高效优质的服务，这么短时间内给我们公司批下来低息贷款，缓解了我们资金短缺的难题，现在没疫情了我们可以大干快干了”。高德科科技（北京）有限公司（以下简称“高德科”）实控人李先生在拿到贷款后，第一时间向交通银行北京三元支行的客户经理表达了感激之情。

2023年一季度，在全社会走出疫情影响、开始大规模复工复产的背景下，交通银行北京三元支行主动了解行业复苏情况，在拓展新客户、跟进老客户中发现，高德科刚刚中标了国内某知名汽车品牌多个业务项目，但在采购设备零部件时出现资金短缺。高德科成立于2007年4月，是交通银行北京三元支行服务了16年的小微企业客户，是一家向汽车主机厂提供汽车检测设备定制解决方案的企业，主要产品包括整车终端试验机、线下综合转毂测试系统、非接触式四轮定位仪等。该公司向主机厂提供的测试设备，用于为新车下线前进行内部检测，属于汽车生产制造中重要一环。结算方面，因企业只先收取少量预收账款，后续合同款要根据工程进度，在安装完成、终验结束等阶段分批收回，导致总体回款周期长达6到12个月。

交通银行北京三元支行了解到高德科对贷款资金的急迫需求之后，主动为客户寻找合适的贷款产品，随即向客户推荐了交通银行专精特新普惠贷款产品。该产品具有贷款额度高、融资成本低、放款速度快的优势，正好可以满足企业的融资需求。

在业务审批和投放过程中，交通银行北京市分行为客户开通授信审批绿色通道，以最快速度为客户发放贷款300万元，并通过研究客户画像和行业分类为客户争取到2.53%的科创再贷款优惠利率，用实际行动让利客户，践行国有金融企业社会责任，服务实体经济。此笔贷款的发放，极大缓解了高德科的资金压力，使得该客户中标的项目最终得以顺利推进。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经