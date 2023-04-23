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第十一届“魅力之光”核科普知识竞赛浙江赛区启动仪式举办

2023年04月23日14:20 | 来源：浙江日报
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原标题：学习核知识 一起来答题

　　“秦山有约 走进美丽核世界”——第十一届“魅力之光”核科普知识竞赛浙江赛区启动仪式22日在杭州举办。本次浙江赛区活动以“核能新征程”为主题，通过一系列丰富多彩的活动，让更多人认识核、了解核。

　　记者了解到，本届知识竞赛采取线上答题方式，竞赛时间为4月15日至6月20日，每周公布浙江赛区答题优胜者前10名榜单，给予特别奖励，总分排名靠前者有机会参与浙江赛区决赛，获得全国核科普夏令营资格。活动期间，还将有院士讲座、老少PK赛、科普进社区等活动。

　　据了解，“魅力之光”核科普活动自2013年起就在秦山开展。10年间，活动累计吸引全国各地超过350万名公众深度学习核科学知识、感受核魅力，中学生是科普活动的参与主体。

　　本次活动由中国核学会、中国核电、省科协指导，省核学会学术指导，秦山核电、省科技馆联合主办，潮新闻·钱江晚报、浙江老年报社承办。

(责编：董童、李源)
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