原标题：飞鹤荣膺2022中国管理会计创新奖，引领行业数智化革新

4月21日，由财政部指导、《新理财》杂志社主办的“数字财务 智能引领”第十七届中国CFO大会在北京圆满举办。业界专家、权威学者、以及众多来自央国企等知名大型企业的财务领路人荟聚一堂，共襄中国CFO领域的顶尖盛会，共鉴2022中国管理会计创新奖的公布。黑龙江飞鹤乳业有限公司成功折桂，荣膺2022中国管理会计创新奖，为乳品行业树立了财务创新的领先实践范式。

中国CFO大会所发起的评选活动在中国财务管理领域具有影响力和公信力。财政部及相关部委领导、业内专家学者、大型企业CFO等组成评委会，坚持“公平、公正、公开”原则严格按照相关流程进行推荐和评审，确保评选的权威性、专业性以及公正性。

本届评选活动主题为“建设世界一流财务管理体系、推动企业高质量发展”，力求寻找企业的CFO、以及极具管理会计创新的领军企业，展现他们在过去一年里推动所在企业财务管理理念变革、组织变革、机制变革、手段变革，更好统筹发展和安全，且更加注重质量和效率、更加突出“支撑战略、支持决策、服务业务、创造价值、防控风险”功能作用，加快构建世界一流财务管理体系。而未来，他们也将继续推广先进理念和实践经验，推动我国经济高质量发展。

近年来，飞鹤围绕“夯实财务共享建设、强化精益成本管理、贯彻全面预算管理、优化财务风险管控、赋能经营分析支撑、打造数智财务支撑、构筑财务人才队伍”七大管理体系，在管理会计创新及数字化探索方面，为行业的数智化奋进提供了价值参考。

2022年2月，中央深改委第二十四次会议审议通过了《关于加快建设世界一流企业的指导意见》。同年3月，国务院国资委印发《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》，提出建设世界一流财务管理体系的“1455”框架：即围绕一个目标,推动四个变革,强化五项职能,完善五大体系，为我国企业高质量发展提出更加明确的方向和清晰的思路以及更高的要求。

经济越发展，会计越重要。当前，大数据、区块链、人工智能、数字孪生等新一代信息技术正如劲风一般，催动企业浩浩汤汤踏上数智化转型的浪潮。作为乳业领军企业，飞鹤正在以其独特的方式助推着行业的数字技术及财务管理模式取得突破与发展。

(责编：曹淼、李源)

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