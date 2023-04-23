新华社北京4月23日电（记者叶昊鸣）智慧高速公路是交通新基建的重要组成部分。记者从23日召开的第四届中国交通科技发展峰会上获悉，目前我国已有20个省份、40余条线路开展基于车路协同智慧高速公路建设的工作。

近年来，自动驾驶引发了新一轮智慧交通产业革命。目前自动驾驶主要有两条技术路线：单车智能与车路协同，其中车路协同主要融合云计算、大数据、人工智能，让车、路、云实现互联互通，全局协调所有交通要素。

国家发改委综合交通运输研究所副所长李连成在会上表示，我国智慧公路发展经历了原型研究、技术验证、试点示范等阶段，正处于由试点示范向全面布局的战略关口。经过多年探索，我国初步明确了车路云一体化的路径，体系架构日益清晰，发展理念、云内涵不断丰富，产业生态加速构建，推动行业共识形成。

2019年，高速不停车收费AI稽核项目在广东正式落地；满足车路协同式自动驾驶等级的苏州绕城高速S17项目于今年2月份进入实质性实施阶段……近年来，多地在加强高速公路基础设施建设的过程中，也在不断推进智慧高速公路建设。

智能化是交通运输高质量发展的重要方向，包括自动驾驶、智慧公路、智慧民航在内的智能交通是5G、物联网、大数据、人工智能等技术与交通运输深度融合的新兴产业，也是发展数字经济、推动数字经济和实体经济深度融合发展的重要业态。李连成说，大力发展智能交通有利于推动综合交通运输体系数字化、网联化、智能化发展，有助于引领交通运输转型优化迈向新阶段。

(责编：杨光宇、牛镛)

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