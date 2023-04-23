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交通运输部要求严格落实重大节假日免收小型客车通行费政策

2023年04月23日23:10 | 来源：新华网
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新华社北京4月23日电（记者叶昊鸣）记者23日从交通运输部获悉，针对“五一”假期期间自驾出行需求旺盛的特点，交通运输部要求各地交通运输主管部门严格落实重大节假日免收小型客车通行费政策，强化电子不停车收费（ETC）车道运行监测，及时处置异常情况。

2023年“五一”假期临近，预计假期期间旅游、探亲等出行需求旺盛，能源、民生等物资运输活动密集，营业性客运量和公路网车流量高位运行。日前，交通运输部印发通知，要求各地交通运输主管部门加强区域路网、重点水域运行动态监测，多渠道及时发布路网、客滚航线运行信息，动态更新发布拥堵缓行路段、客滚航线信息，并对重点路段制定疏堵和分流绕行预案，引导自驾人员合理选择出行时间和出行线路；加强高速公路救援力量配备，对事故（故障）车辆及现场快速处理；加强高速公路服务区运营保障，强化加油、充电、用餐、如厕等基本服务管理。

通知指出，各地交通运输主管部门要加强城市城乡交通运力与铁路列车、民航班机等信息共享和衔接，科学安排城市轨道交通、城市公共汽电车、道路客运班线运输班次和出租汽车运力；重点加强旅游出行服务保障，加强旅游集散中心、旅游景区（点）运力投放；加大农村运输服务保障力度；指导客运场站根据客流变化及时增设售检票窗口及自助设备，拓展线上售票和自助检票服务；加强老幼病残孕等重点乘客服务，落实军人、消防救援人员、儿童等出行优待政策；积极开展定制客运和联程运输服务，做好汽车租赁、互联网租赁自行车服务。

通知强调，各地交通运输主管部门、海事管理机构要加强对铁路、公路、水运、航空、邮政快递行业运行，以及重点枢纽、重点通道、重点区域保通保畅情况的动态跟踪监测，畅通各级应急运输保障电话，做好对重点物流企业、生产制造企业、商贸流通企业等重点企业的供需对接，切实保障粮食、能源、民生、农业生产、外贸等各类重点物资运输高效顺畅。

(责编：杨光宇、牛镛)
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