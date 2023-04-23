原标题：您有一份“五一”消费提示，请查收！

“五一”假期临近，将迎来新一波消费潮。中国消费者协会提醒广大消费者在假期出行、购物时秉持安全第一的原则，践行绿色消费的理念，维护自身享有的权利。

一、提高意识 安全为先

春夏之交，风景宜人，不少消费者选择出门踏青、购物、聚餐等活动。出门在外，消费者应注重提高安全防护意识，排除各类风险隐患，确保平安归来。

一要注意交通安全。自驾游提前检查车况，守法通行，不去未开放景点、无人区和存在安全隐患的目的地；给电动车充电时，要选择符合国家安全标准的充电桩，确保充电枪头与车辆充电口的干净、干燥，留意不要让雨水流入充电口并远离易燃易爆物，同时预先做好充电安排、避免陷入道路拥堵充电难的窘境。

二要注意食品安全。在外选择《营业执照》和《食品经营许可证》齐全的餐饮服务单位，购买包装及标签信息完整的食品，按照说明保存和食用；不要食用“野味”和未加工处理的“生鲜”食品。

三要注意财产安全。出行在外要保管好随身财物，尽量不携带贵重物品，做到“轻装简行”；不轻易泄露个人信息，不轻信各种中奖、优惠活动，了解电信诈骗典型案例，避免落入不法分子的圈套。四要做好疾病防控。保持好个人卫生，在人群密集的公共场所要注意避免疾病交叉感染，特别是老人、小朋友要做好防范措施。

二、文明出行 绿色消费

良好的消费环境是全社会共同努力的结果，倡导消费者坚决抵制餐饮浪费、过度包装等不良行为，共筑绿色节约消费新风尚。“五一”聚餐时，要根据用餐人数合理点餐，自觉抵制舌尖上的浪费，主动践行“光盘行动”。购买茶叶、蛋糕、水果等商品时，主动选择包装简约、质量过硬的商品，抵制奢华浪费的包装商品，摒弃华而不实的“面子工程”。建议消费者在正确评估自身消费能力的基础之上，审慎选择、理性消费，避免冲动消费。同时，发现经营企业存在诱导消费者超量点餐或者商品过度包装，尤其是茶叶过度包装的行为，要勇于指出、批评纠正，经营单位拒不改正的，可以向市场监管部门、消协组织或有关媒体举报曝光。

三、明辨陷阱 及时维权

消费者在面对各种商品时，要擦亮双眼，谨防陷阱。

一是当心虚假宣传。要认真辨别商品真伪和质量好坏，不偏信商家宣传，在购买商品前要核实商品价格，货比三家，尽可能全面地了解商品信息，选择正规平台购买。

二是仔细审查合同。如果跟团旅行和进行预付式消费，一定要对服务的价格、质量、规格、标准等合同条款严格审查，明确违约责任，签订书面合同。

三是保留消费凭证。向消费者出具发票等购物凭证或者服务单据是经营者的法定义务，消费者在购买商品或者服务后，要注意索要并留存消费凭证，同时还可以对商品宣传广告、聊天记录、支付记录进行截图保留，在遇到消费纠纷时，及时维护自身权益。

中消协敦促经营者诚信守法、合规经营，切实保障消费者合法权益，营造绿色健康的消费环境，重视消费者的诉求，为消费者“五一”假期增添幸福感、安全感，让消费者敢消费、愿消费，提振消费信心。

(责编：崔元苑、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经