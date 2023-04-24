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一季度流动性合理充裕，信贷结构持续优化——

金融支持实体经济力度增强（锐财经）

本报记者  徐佩玉
2023年04月24日06:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新增信贷投向了哪些领域？下一阶段货币政策如何精准发力？中国人民银行日前举行新闻发布会，介绍今年一季度金融统计数据有关情况。

　　

　　融资成本稳中有降

　　据介绍，一季度，金融运行总体平稳，流动性合理充裕，信贷结构持续优化。

　　“一季度是金融机构信贷投放的高峰，过去两年一季度新增贷款大约占全年新增贷款的40%。”中国人民银行调查统计司司长阮健弘介绍，今年一季度，金融机构贷款投放较多，各项贷款新增10.6万亿元，同比多增2.27万亿元。同时，金融机构债券投资增加2.42万亿元，同比多4986亿元。其中，政府债券投资增加1.79万亿元，占全部债券投资增加额的74%，这与金融机构支持政府债券靠前发行有关。

　　新增贷款主要投向制造业、基础设施业、服务业等重点领域，贷款的行业结构进一步优化。3月末，制造业中长期贷款余额同比增长41.2%，比各项贷款的增速高29.4个百分点；基础设施领域中长期贷款余额同比增长15.2%，科技型中小企业贷款余额同比增长25.2%，普惠小微贷款余额同比增长26%。普惠小微的授信户数为5765万户，同比增长14.4%。

　　从借款主体看，企（事）业单位是一季度贷款增量的主体。一季度企（事）业单位新增贷款占全部贷款增量的84.8%，其中新增中长期贷款同比多增2.73万亿元。阮健弘表示，这表明市场主体的预期有所好转，信心有所恢复。

　　从利率看，实体经济综合融资成本稳中有降。3月份中央银行降准0.25个百分点，释放长期流动性，为经济恢复创造了良好的货币金融环境。贷款市场利率改革效能持续释放，3月份新发放的企业贷款加权平均利率为3.96%，比上年同期低29个基点；新发放的普惠小微企业贷款利率为4.42%，比上月和上年同期分别低11和41个基点。

　　住户信贷需求将稳步回升

　　3月末，住户部门贷款余额77.48万亿元，比年初增加1.71万亿元，同比多增4490亿元。从结构来看，消费贷款余额57.16万亿元，比年初增加3148亿元，同比少增571亿元；经营贷款20.32万亿元，比年初增加1.39万亿元，同比多增5062亿元。

　　“住户经营贷款同比多增，主要是金融体系加强对实体经济薄弱环节的支持力度，有效支持了个体工商户和小微企业主的生产经营活动。”阮健弘分析，3月末，住户短期经营贷款余额9.78万亿元，比年初增加了6971亿元，同比多增2109亿元；中长期经营贷款余额10.54万亿元，比年初增加6976亿元，同比多增2952亿元。

　　消费方面，阮健弘表示，疫情之后居民消费需求回升，带动了住户短期消费贷款的增长。3月末，住户短期消费贷款余额9.91万亿元，比年初增加682亿元，同比多增3690亿元。

　　住户部门中长期消费贷款同比少增，主要与居民的购房需求尚未完全恢复有关。3月末，住户的中长期消费贷款余额47.24万亿元，比年初增加2466亿元，同比少增4261亿元，是住户消费贷款同比少增的主要构成部分。

　　中国人民银行货币政策司司长邹澜表示，消费意愿尤其是大宗消费需求回升需要时间。当前，货币信贷较快增长与物价回落并存，本质上是受时滞影响。随着金融支持效果进一步显现，消费需求有望进一步回暖。

　　“未来，随着需求恢复，居民就业和收入持续改善，住户信贷需求也将稳步回升。”阮健弘表示。

　　继续实施稳健的货币政策

　　硅谷银行风险事件发生以来，利率风险引起广泛关注。“我国坚持实施稳健的货币政策，利率没有大起大落，这为金融机构管控好利率风险创造了较好的货币环境。”邹澜说。

　　邹澜表示，近年来我国货币政策主要有以下几个特点：

　　一是始终坚持稳健的调控理念。近几年，国内外面临的超预期冲击较多，中国货币政策一直坚持稳健的取向，量价适度且较为平稳，有效应对了来自内外部的多重冲击，实现了较好的调控效果。

　　二是以我为主，把国内目标放在首位。中国是超大型经济体，必须主要根据国内宏观经济和物价形势进行调节，自主把握货币政策。邹澜说：“去年以来，全球主要央行持续大幅加息，考虑到当时我国经济总需求疲弱，我们没有简单跟随加息，而且还先后2次引导公开市场操作利率累计下行了20个基点，1年期和5年期以上贷款市场报价利率（LPR）分别下行了15个基点和35个基点。”

　　三是坚持汇率由市场决定，为以我为主创造条件。“我们坚持人民币汇率由市场供求决定，有弹性的汇率形成机制为提升货币政策自主性创造了条件，有助于及时释放外部压力，增大了国内货币政策以我为主开展调控的空间。”邹澜表示。

　　此外，结构性货币政策工具的创新和运用，精准有力支持了重点领域、薄弱环节，更好适应了经济高质量发展的内在需要。

　　中国人民银行表示，下一步，将继续实施稳健的货币政策，坚持以我为主、稳字当头，保持货币信贷合理增长，确保利率水平合适，发挥好结构性货币政策工具的引导作用，支持经济社会发展在新的起点上开好局、起好步。

(责编：杨光宇、牛镛)
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