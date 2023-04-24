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利用数字手段，营造互动场景，丰富视听体验

融科技之力 展艺术之美

海外网  李雪钦
2023年04月24日06:39 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　游客在河南洛阳应天门遗址博物馆欣赏壁画投影秀。
　　黄政伟摄（人民图片）

　　浙江展览馆“中国历代绘画大系”数字化展厅、湖南美术馆“齐白石沉浸式数字光影艺术展”、 天津滨海美术馆“AR数字艺术展”、苏州丝绸博物馆“丝绸纹样数字展”……近期，不少文化艺术机构运用大数据、多媒体、人工智能、虚拟现实等数字技术创造丰富的感官体验，让艺术资源从历史中“走”出来、于光影中“活”起来、在大众中“火”起来。

　　

　　裸眼3D效果新奇

　　在成都凤凰数字艺术中心，“画游千里江山——故宫沉浸艺术展”以北宋画家王希孟《千里江山图》为蓝本，运用全息投影、即时交互等技术将画作转化为动态数字长卷，营造出流光溢彩、“人在画中游”的山水胜境。

　　齐白石的《万竹山居图》从二维平面幻化为三维空间，木桥、竹林等实景与数字技术呈现的飞鸟、溪水融为一体……在湖南美术馆展出的“天趣画境——齐白石沉浸式数字光影艺术展”上，观众可以通过虚拟现实技术感受齐白石笔下的乡间美景。

　　在天津博物馆“宋元时期文物精品特展”互动游戏体验区，观众通过手机扫描二维码参与互动，即可调整大屏幕上船只的速度，体验龙舟竞赛的火热氛围。“游戏内容以北宋张择端的《金明池争标图》为蓝本，通过数字化界面联动，让观众在互动中感受古人画作的精妙。”天津博物馆相关负责人说。

　　“裸眼3D的效果很新奇，能与塞尚笔下的立体‘苹果’互动”“油画在科技赋能下鲜活跃动”“生动展示塞尚的艺术人生”……在北京的今日美术馆“塞尚·四季”大型沉浸艺术展厅，现场观众赞不绝口。原来，法国画家塞尚的一系列经典作品被转换为沉浸式媒体影像和装置，带来“可视、可听、可触”的艺术体验。

　　专家认为，良好的交互体验，是数字艺术展联结观众的关键纽带。利用数字化手段，营造出鲜活的互动场景，使艺术传播模式从单向信息输出转变为双向沟通交流，丰富了艺术作品的生命力。此外，这种沉浸式观赏场景适合拍照分享，可以满足观众在社交媒体进行自我展示的需求。

　　高清展示精彩细节

　　技术与艺术的创意融合，让越来越多古建筑、文化遗产“活”起来，使古今对话成为可能。在北京中轴线上，鼓楼中心的沉浸光影秀《共鸣》将音乐、鼓声、影像与建筑空间相结合，既呈现鼓楼本身的建筑结构之美，也生动展示了文物古迹的历史变迁。

　　古色古香的亭台楼阁、栩栩如生的细节装饰……河北承德避暑山庄的古建筑数字化复原艺术展，通过虚拟现实等多种数字化形式，再现避暑山庄多处遗址历史原貌。

　　“经过数字化还原，壁画里的人物、走兽、花鸟仿佛从历史中走到现实，我深深感受到古代画师的智慧巧思和精湛技艺。”在北京法海寺壁画主题沉浸式数字艺术馆，观众刘女士连声感叹。数字化展示打破时间和空间的限制，能高清展示壁画局部的精彩细节，让观众深入了解壁画的丰富历史文化内涵。

　　首都师范大学创意产业与传媒文化研究中心副主任杨慧说，数字化呈现增加了观览的交互性、体验感、沉浸感，让文化遗产与观众的距离更近了，有利于促进美和历史的传承。数字技术带来不一样的感受，可以吸引更多观众来体验，这是文博展览的有益探索和尝试。

　　在线展览“不落幕”

　　中共中央、国务院今年2月印发《数字中国建设整体布局规划》，提出推进文化数字化发展，深入实施国家文化数字化战略，建设国家文化大数据体系，形成中华文化数据库。提升数字文化服务能力，打造若干综合性数字文化展示平台，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式。

　　从建立“全景故宫”“数字多宝阁”等展示平台，积极把博物馆搬上“云端”，到建设“数字敦煌”，为每一个洞窟、每一幅壁画、每一尊彩塑建立数字档案，让更多人在线领略莫高窟魅力……数字技术的应用，有效助力文化艺术的保护传承。

　　如今不少文化艺术机构利用数字技术将实体展览记录下来，通过线上方式对艺术内容进一步传播，打造“永不落幕”的在线展览，供观众随时浏览与观赏。专家表示，观众对线上展览的接受度不断提升，文化艺术机构应结合融媒体特性，多利用互联网进行知识传播和艺术教育工作。

　　业内人士认为，扎根传统文化沃土，借助数字化“翅膀”，运用现代科技创新艺术语言、讲好中国故事，让文化艺术资源上“线”入“云”、刷“屏”出“圈”，既可以增强高品质数字文化产品供给能力，也为中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展提供新路径。

(责编：杨光宇、牛镛)
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