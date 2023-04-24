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国家产融合作平台助企融资超5000亿元

2023年04月24日06:39 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京电  （记者王 政）记者从工信部、四川省人民政府共同主办的2023（第一届）全国产融合作大会获悉，国家产融合作平台上线两年多来，累计入库优质企业超过18万家，入驻金融和投资机构达到1500家，助企融资突破5000亿元。

　　融资环境和产融生态持续优化。近年来，有关部委制定出台一系列金融支持实体经济的政策举措，聚合产业、金融、财税资源，营造产业与金融的良性互动、互利共赢的生态环境，产融合作走深走实。工信部与21家金融机构签订了战略合作协议，基本覆盖银行、保险、证券、资产管理等所有类型金融机构，重点支持先进制造业，服务实体经济。截至目前，国家产融合作平台实现了11个重点产业链图谱可视化分析，分层分类形成2000多项优质企业标签，调用数据35万次，访问次数达50万次。

　　积极探索产融合作新模式和新方法。先后选择两批51个产融合作试点城市探索金融改革创新实践。开展“科技产业金融一体化”专项试点，推进“补贷保”联动试点，建设科技创新再贷款、科技产业金融一体化、稳链保供、工业绿色发展等16个特色专区，为重点领域融资提供了针对性的服务，产业链供应链资金保障能力不断增强。

　　工信部有关负责人表示，接下来，要深入挖掘金融与新技术、新产业、新业态的结合点，围绕战略性、关键性领域，聚焦产业链补短、锻长、强基，紧扣重大工程、重大项目、重点产业链，持续深化金融产品和服务创新，多措并举推动产融合作迈上新台阶。

(责编：杨光宇、牛镛)
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