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开放的中国  世界的机遇

曲维玺
2023年04月24日07:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　4月15日，第133届广交会全面恢复线下办展，同时开始全年常态化运营线上平台，对于提升我国对外开放水平和促进世界经济复苏具有重要意义。

　　广交会推动中国高水平对外开放。一是有利于更多企业共享发展机遇，提升开放水平。本届广交会是历史上规模最大的一届，展览总面积增至150万平方米，展位数量增至近7万个，线下参展企业增至约3.5万家，新参展企业超过9000家，有助于更多企业开拓国内国际市场，提升我国对外开放水平。二是有利于激发企业创新发展活力，提升开放质量。作为中国目前历史最长、规模最大的综合性国际贸易盛会，广交会集聚了行业内的优秀供应商，包括行业头部企业和拥有专精特新“小巨人”、制造业单项冠军、国家级高新技术企业等称号的优质企业。同时，新技术、新材料、新工业和新产品亮相展会，有利于激发企业创新活力，推动企业提升技术、改进质量、培育品牌。三是有利于联通内外贸，畅通国内国际双循环。本届广交会对境内采购商全面开放，将更好发挥广交会联通内外的平台作用，推动内外贸一体化，对加快构建新发展格局具有重要意义。

　　广交会助力全球经济复苏。一是有利于构建安全、可靠、高效的供应链体系，让中国制造惠及世界。当前世界经济复苏动力不足，广交会全面恢复线下办展，来自220多个国家和地区的数十万采购商参加广交会线下展或者线上展，将为境内外企业搭建高效的沟通交流和贸易对接平台，有利于各个国家和地区的企业与中国企业合作打通全球产业链上下游，有效解决供采对接难题，让品类齐全、质优价廉的“中国制造”惠及世界，增强全球经济活力。二是有利于全球分享中国市场机遇，共享中国发展红利，提升全球经济复苏动力。自第101届广交会由“中国出口商品交易会”更名为“中国进出口商品交易会”起，广交会就成为进出口双向联通的重要平台。本届广交会进口展规模进一步扩大，首次在3个展期均设进口展，达到3万平方米，来自40个国家和地区的508家企业在12个专业展区参展，其中“一带一路”沿线国家和地区的参展企业占73%。中国拥有巨大市场，广交会为境外企业开拓中国市场、共享中国发展红利提供了重要机遇，为全球经济复苏增添了动力。

　　当前，世界百年未有之大变局加速演进，世纪疫情影响深远，逆全球化思潮抬头，单边主义、保护主义明显上升，世界经济复苏乏力。但各国利益交融、命运与共，合作共赢是大势所趋。广交会作为中国对外开放和国际贸易合作的重要平台，在畅通国内国际双循环、促进中外经贸交流合作方面具有重要作用，我们要进一步创新机制、丰富业态、拓展功能，努力将广交会打造成中国全方位对外开放、促进国际贸易高质量发展、联通国内国际双循环的重要平台。

　　（作者为商务部国际贸易经济合作研究院副院长）


　　《 人民日报 》（ 2023年04月24日 12 版）
(责编：杨光宇、牛镛)
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