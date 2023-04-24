本报记者 屈信明

“五一”假期将至，不少人早早安排起旅游计划。旅行期间，如何减少人身、财产等方面损失风险？专家建议，人们在安排旅游计划时，不妨为自己和家人配置好有关的保险产品，让出行更加安心。

专家表示，最常用到的是各类旅行意外险。“不同旅行意外险的功能各有侧重，有的重点保障乘坐交通工具过程中的风险，有的专为旅游景点常见意外给予理赔，一般包括医疗补偿、住院津贴、身故伤残给付或赔付、个人责任等，消费者可根据自身出行计划及实际需求为自己增厚保障。”中国社科院保险与经济发展研究中心副主任王向楠说。

对于投保过普通意外险的消费者，是否还需要投保旅行意外险？业内人士介绍，常规意外险产品可能不保障高风险活动造成的损失。对打算进行登山、漂流、跳伞等活动的消费者而言，要注意查看此前投保的产品是否提供相关保障。如果没有，则可考虑投保具有高风险活动保障责任、提供紧急救援服务的产品。

安排好了出行计划，如果航班延误或行程有变，不仅影响心情，还可能亏了“钱袋子”。对此，保险也能减轻损失。比如，选择飞机出行的消费者，可购买航班延误险。此外，一些旅游网站与保险公司合作推出旅行取消险、酒店取消险等，消费者也可了解相关产品。

也有不少消费者选择“一站式”服务，投保综合性的旅行保险。一些综合旅行险的保险责任涵盖了意外身故或残疾、高风险活动意外、交通意外等，保障相对全面。专家提示消费者，综合性保险虽“省事”，但保障范围越多，保费也会相应提高。消费者应仔细研判产品保障责任是否与自身需求相匹配。

对不同旅行方式和目的地的消费者而言，还有哪些投保注意事项？

“跟团出行的消费者要了解清楚旅行社提供哪些保险。”王向楠说，如果旅行社仅有旅行社责任险，那么游客遭受的非旅行社造成的损失就难以获得保障，消费者应结合行程特点考虑购买意外险。同时，在签跟团合同时，也要避免盲目勾选过多功能重复的保险产品。对自驾游的消费者而言，可投保自驾旅游保险，如遇碰撞、剐蹭等事故损失能够得到保障以及道路救援等服务。

对选择境外游的消费者而言，要根据当地医疗费用、消费水平等选购境外旅行险，相应地配置好保额，以免因小磕小碰承担高额治疗费用。

“消费者在配置保险时，还要注意通过正规渠道投保，仔细阅读保险条款、免赔声明等，选择真正适合的产品，避免后期发生纠纷，更好度过愉快假期。”王向楠说。

《 人民日报 》（ 2023年04月24日 18 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

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