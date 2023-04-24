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江苏：就业形势回稳向好，企业用工平稳增长

2023年04月24日09:05 | 来源：新华社
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　　新华社南京电（记者刘巍巍）记者近日从江苏省人力资源和社会保障厅获悉，今年1至3月，江苏城镇新增就业31.64万人，就业形势回稳向好。3月当月，江苏城镇新增就业11.6万人，实现同比正增长，增幅达18.2%。

　　据江苏省人力资源和社会保障厅副厅长张宏伟介绍，从就业参保登记情况看，江苏企业用工平稳增长，已恢复至去年同期水平。3月末，该省企业用工总量达2067万人，比去年同期增长20万人，其中制造业用工增加2.9万人、连续两个月环比增长，科学研究和技术服务业增量较大，助力就业规模扩大。

　　为加大援企稳岗力度，江苏实施免申即享“降缓扩贷”等政策。今年1至2月，全省减收失业和工伤保险费28亿元，缓缴社保费3739.8万元，发放富民创业担保贷款等24.4亿元。

　　江苏推动就业工作数字化转型，依托全省一体化信息平台，开展就业数据省级集中和动态管理，实名入库180万户企业、3035万名职工信息。省级14个部门共建省就业运行监测分析系统，设置就业用工、失业登记、重点群体、市场供求等四大功能模块，推进数据共享、数据挖掘和集成应用，促进政策精准落地、风险动态预警、服务精细高效。

(责编：王震、陈键)
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