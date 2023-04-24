原标题：北斗与体育创新结合 “北斗+”赋能产业发展

成都一项社区群众性体育活动创造吉尼斯世界纪录 赛事主办方供图

4月21日上午，“全民大运·幸福乐跑”活动暨奔跑吧·少年“北斗杯”全国青少年体育大赛(成都站)颁奖仪式暨吉尼斯世界纪录认证仪式在成都市郫都区体育馆举办。

本次“全民大运·幸福乐跑”活动暨奔跑吧·少年“北斗杯”全国青少年体育大赛作为成都市喜迎大运的重要活动，以整座城市为赛场，以全体居民为参与者，充分彰显成都大运会“绿色、智慧、活力、共享”的办赛理念，营造全民迎大运良好社会氛围。

郫都区率先启动“单场活动收到最多运动宣言”吉尼斯世界纪录活动，全市23个区(市)县联动参与，众多街镇、社区等单位为创纪录工作添砖加瓦，各高校、中小学也积极组织青少年参与到活动当中。最终，活动以241675名市民发表运动宣言的数据，成功获得“一个月内单场活动收到最多运动宣言”吉尼斯世界纪录认证。

4月21日，“全民大运·幸福乐跑”活动暨奔跑吧·少年“北斗杯”全国青少年体育大赛颁奖仪式在成都举行。 赛事主办方供图

颁奖仪式中，吉尼斯世界纪录认证官为创建单位授予了吉尼斯世界纪录认证证书，获奖代表获颁“全民大运·幸福乐跑”活动暨奔跑吧·少年“北斗杯”全国青少年体育大赛(成都站)优秀组织奖项、全市十强选手及冠亚季军奖项、区(市)县冠军奖项。颁奖仪式后，郫都区正式启动“全民大运·幸福乐跑”体验活动暨“全城热炼·邻里趣行”社区运动节。

据悉，“北斗杯”全国青少年体育大赛是国家体育总局、教育部、国家卫健委、中华全国总工会、共青团中央、中华全国妇女联合会发起的“奔跑吧·少年”主题健身系列活动的重要内容，大赛以北斗与体育的创新结合为特色，采用数字化参与方式带来体育运动的全新体验。

(责编：赵竹青、陈键)

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