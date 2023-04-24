孙 瑜

原标题：为建设科技强国贡献巾帼力量

4月22日上午9点，北京钓鱼台国宾馆芳华苑牡丹厅里的人们，翘首等待着“她们”的到来。

这里即将举行第十八届中国青年女科学家奖颁奖典礼。

由全国妇联、中国科协等共同设立的中国青年女科学家奖是目前国内唯一面向全国女性科技工作者的科技奖项。自2004年至今，共有184名女科技工作者获奖，其中9人当选两院院士，3人获得世界杰出女科学家成就奖。

中国科协副主席、书记处书记束为说：“女科技工作者是推动科技创新不可或缺的重要力量，是实现高水平科技自立自强的重要人才资源。”

在新时代中国科技事业蓬勃发展的历程中，近4000万女科技工作者扎根基础研究，推动技术创新，创造出一大批令人瞩目的科技成果。

第十八届中国青年女科学家奖获奖者和获奖团队，就是这一群体的杰出代表。她们是山东大学基础医学院副院长于晓等20名女科学家，生态环境部环境规划院大气复合污染协同防控技术研究团队等5个团队。

她们获奖“并不简单”。据介绍，本届评审委员会由包括22位院士在内的33位高层次科技专家组成，评选提名单位和候选人数量均创历史新高。入选者在基础科学、生命科学、计算机与信息等领域取得重大科技创新成果，在国防军工、芯片、信息技术等关键领域执着追求，2人获国家科学技术进步奖，6人次获国家级人才计划项目支持。

颁奖典礼上，三位获奖代表北京大学集成电路学院研究员黄芊芊、成都中医药大学针灸推拿学院院长赵凌、中国航天科技集团五院西安分院产品首席专家贺玉玲作了发言。

“6年前，我入选2017年度未来女科学家计划。此时此刻能够以第十八届中国青年女科学家奖获奖者的身份再次登上这个光荣的领奖台，我感到非常荣幸和感激。”黄芊芊说，她将继续攻关集成电路关键核心技术，在科技创新巾帼行动中奋勇争先，为实现高水平科技自立自强贡献巾帼力量。

赵凌则讲述了中医药领域一场“没有硝烟”的战争。

2005年，德国科学家发表了一篇关于针刺治疗偏头痛的临床研究报告，认为针刺穴位和非穴位的临床效果相似。这一结果从一定意义上否定了针灸穴位效应的科学性。

“面对这样的结论，我既不信服也不服气。我坚信依靠中国科研工作者的力量和智慧，一定能通过严谨的科学研究证实针灸临床疗效。”赵凌说。

从此，她走上了“确证针刺治疗有效性”的研究之路。以偏头痛等慢性疼痛为对象，她开展了多中心临床研究和多模态神经影像研究。研究成果为回答“穴位效应特异性是否存在”的国际学术争议提供了高质量临床证据，并被纳入国际指南、影响国内外临床实践。

“这一次，我们将国际针灸学术话语权牢牢掌握在了中国人自己手中。”赵凌表示，在中国青年女科学家奖的激励下，她将守正创新，为建设健康中国、构建人类卫生健康共同体贡献中医药巾帼力量。

星载高精度时频技术团队负责人贺玉玲深情回忆了团队打造北斗卫星“心脏”铷原子钟的历程。

十余载风雨兼程，星载高精度时频技术团队成功研制了我国第一台星载铷原子钟，先后完成高精度星载铷钟、甚高精度星载铷钟的研发并在轨批量应用，有力支撑了北斗二号和北斗三号导航系统的建成。

“当北斗导航能与每个中国人的生活息息相关之时，我们所有努力和付出都是值得的。”贺玉玲说，团队将以“咬定青山不放松”的执着和韧劲，继续向着高水平科技自立自强的必由之路砥砺奋进。

全国政协副主席、全国妇联主席沈跃跃表示，希望广大女科学家心怀“国之大者”、民之关切，弘扬科学家精神，坚持“四个面向”，在原创性引领性科技攻关中勇于担当，在关键核心技术攻坚战中勇攀高峰，投身科技自立自强、科技强国建设，争做时代的书写人、追梦的奋斗者，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴贡献巾帼力量。

(责编：赵竹青、陈键)

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