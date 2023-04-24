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一季度我国旅游产品和景点门票在线销售额同比增长115.8%

2023年04月24日09:07 | 来源：新华社
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　　据新华社北京电(记者谢希瑶)商务部发布数据显示，一季度，我国在线销售的旅游产品和景点门票、在线文娱销售额同比分别增长115.8%、19.2%。

　　一季度，我国网络零售市场规模总体稳步增长，呈现以下特点：

　　部分品类商品销售实现快速增长。一季度，18类监测商品中，有6类商品增速超过两位数。其中，金银珠宝、通讯器材同比分别增长28.1%和18.5%。

　　各地区网络零售增速加快。一季度，中部、东部、西部和东北地区网络零售额同比分别增长11.3%、8.6%、6.9%和3.7%。

　　在线服务消费明显回暖。接触型、出行类服务消费恢复加快。一季度，在线餐饮销售额同比增长17.1%，监测范围内所有省级行政区的在线餐饮销售额同比增速均超7%。

　　农村网络零售增势较好。一季度，全国农村网络零售额达5233.4亿元，同比增长8.8%，增速较去年同期提升3.4个百分点。其中，农村实物商品网络零售额4766.6亿元，同比增长7.7%。

　　电商新业态新模式蓬勃发展。一季度，重点监测的电商平台累计直播场次数超4300万场，累计观看人次超3600亿人次，直播商品数超3400万个，活跃主播数超200万人。

(责编：王震、陈键)
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