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科技之钥解锁文旅博览新体验

徐鹏航、龚联康
2023年04月24日09:08 | 来源：新华社
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VR技术营造沉浸式观展体验，高清“魔屏”3D展示文物、机器人用扬琴奏起湖北民歌“龙船调”……4月21日，第二届中国（武汉）文化旅游博览会正式面向公众开放。馆内，高科技元素与文化旅游碰撞出别样火花，为文旅博览带来新体验。

走进展馆，首先映入眼帘的是“大美中国馆”。硕大的曲面屏仿佛一幅流动的画卷，动态展示着各地的山川风景和传统文化。头顶，曲面环屏及大大小小的星球模型形成一幅浩瀚的宇宙图景。

“这个装置叫‘天问’，我们希望通过声、光、影像、实体装饰物等的配合，为观众打造入画式的观展感受。”讲解员介绍道。

借助科技手段实现“沉浸式观展”是此次博览会的一大亮点。在陕西馆，游客可以骑上单车，通过面前的屏幕自由穿梭于各个景点；在湖南馆，游客可以戴上VR眼镜，欣赏张家界美景……

“这次展会让我们突破了时间和空间的限制，能够饱览各地不同的景色，我感觉来得很值。”来自河南的游客田先生说。

走进江苏馆，许多游客聚集在几块“魔屏”前，屏幕上展示着不同的3D文物模型。观众只需两指轻触，便能从各种角度近距离观察这些稀世珍宝。看中心仪的，还能用手机扫描屏幕上的二维码，一键“收藏”这些文物，以便之后在手机上继续欣赏。

“这个屏幕叫‘显真阁’。作为全新升级的多人交互三维文物展示大屏，可广泛应用于文博领域，为文物的研究、修复、还原、展示和保护提供新的手段。”工作人员孙炜迪说，希望借助新技术，打造“可体验、可参与、可释读”的观展体验，用数字化技术让历史更有温度。

科技让古老的文化穿越时空，与我们对话，传统文化也在与科技的碰撞中焕发出新的生机。在湖北馆，机器人拿起琴竹，奏响扬琴，用先进的科技带来古老而优美的曲调。

“这是我们研发的第二代音乐机器人，它的名字叫‘海百合’，具有智能识谱、智能作曲和智能演奏三大主要功能，可以用于科普教育、乐器检测、音乐教育、艺术表演等多种场景。”中国地质大学（武汉）音乐科技团队负责人周莉表示，希望能够通过人工智能技术，更好地传承中国传统音乐。

而在展馆中的“音乐驿站”，几十台小型机器人正在上演一场动感国潮舞台秀。在荆楚特色音乐的伴奏中，机器人们跟着节奏灵活舞动。

“乐森机器人搭载自定义编程功能，可以基于编程带来不同的音乐舞蹈，经常运用于节庆活动表演等。”乐森机器人展位负责人蔡泽锋说，希望可以通过科技手段对传统文化进行丰富的艺术再造，使其以消费者喜爱的形式走入公众的视线，助力文旅复苏。

科技不仅打造出了更加丰富的文旅项目，也为提升旅游管理能力做出了重要贡献。走进中国电信展馆，屏幕上实时显示着张家界景区的各项数据，入园人数、历史峰值、酒店入住情况等一目了然。

“这是我们开发的全域旅游平台，借助云存储、大数据、物联网等新技术，可以为景区提供资源分析、行业监管、指挥调度、分析决策等服务。”展位负责人杨朝介绍，目前，该平台已为百余家5A级景区提供服务。

从新形式到新体验，从“台前”到“幕后”，在这场文旅交融的盛会上，文旅的“科技之门”正在缓缓打开。

新华社武汉电

(责编：王震、陈键)
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