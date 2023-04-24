原标题：青岛：1.2亿“硕果金”助力成果转化“加速跑”

初步计划出资额1.2亿元，专注投早、投小、投科技，由标杆孵化器领投，解决成果转化“临门一脚”的投资问题……4月21日，科技日报记者从青岛市举办的“硕果金”政策发布会上获悉，青岛市结合打造标杆孵化器、推进科技成果转化工作实际，设立科技创业孵化股权投资资金（简称“硕果金”），专项为科技企业孵化器及科技园区、产业链专业园区孵化培育的科技企业赋能。

项目库资金池共建共享

为落实“硕果计划”和财政资金股权投资改革试点，前期，青岛出台《青岛市科技创业孵化财政资金股权投资运行管理办法（试行）》（以下简称《试行办法》），设立政策性资金“硕果金”，将财政资金用于奖励标杆孵化器股权投资的部分进行集中管理，通过股权直投或参股赋能基金的形式投向项目库项目，支持科技成果早期转化。

根据《试行办法》，“硕果金”初步计划出资额1.2亿元，由专业基金管理团队运营，投资收益的30%、40%奖励给基金运营方和推荐项目并提供服务的标杆孵化器，另外30%归入资金池，进行循环滚动投资。《试行办法》还明确，通过设立标杆孵化器风险准备金等方式，健全风险管理机制，确保投资高质高效。

“硕果金”着眼青岛市重点发展的七大优势产业、十大新兴产业、七大未来产业布局，专注投早、投小、投科技。具体哪些项目可投？《试行办法》明确了投资标准，即成立时间不超过5年、职工人数不超过500人、投资时资产总额和年收入均不超过5000万元的初创期企业。

为加快政策实施，青岛市科技局会同相关部门边建库边立项边尽调，目前已确立首批45个入库项目，首批2个拟投资项目的尽调工作已完成，预计4月底或5月初即可完成出资。

“源生生物科技（青岛）有限责任公司、青岛健新医疗科技有限公司是首批获投资的项目，两个项目同属青岛重点发展的十大新兴产业——生物医药及医疗器械产业，公司均为初创型科技企业，且产品创新性强。”青岛市科技局成果转化与创新孵化处处长崔嶙告诉记者，“硕果金”旨在为科技型企业“撑腰”。

由标杆孵化器领投

梳理“硕果金”首批入库项目可发现，45个项目多数来自标杆孵化器。

“孵化器是培育科技创业企业的主要载体。‘硕果金’探索标杆孵化器领投的投资模式，基金全部用于支持孵化器及纳入科技园区和产业链专业园区项目，优先支持标杆孵化器推荐的科技创业项目。”青岛市科技局党组成员、副局长刘学辉表示，此举可引导孵化器聚焦全市主导产业和新兴产业，集聚培育产业链上下游企业，集成孵化科技企业、加速成果转化的功能，以科技创新赋能实体经济发展。

“‘硕果金’将财政资金‘拨改投’的改革要求、孵化器持股孵化的发展要求、成果转化对‘种子基金’的迫切需求一并落实，实现有为政府和有效市场高效结合，攥指成拳推动成果转化‘加速跑’。”青岛市科技局党组书记、局长朱铁一表示。（记者 宋迎迎）

(责编：赵竹青、陈键)

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