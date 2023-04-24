原标题：联手科技孵化器 上海农商银行大力支持早期“硬科技”企业发展

孵化器承载着强化创新策源、培育创新企业、促进成果转化的重要使命。《上海市标杆孵化器培育实施方案(草案)》近日公开征求意见，旨在通过加快培育一批产业领域聚焦、专业能力凸显、孵化成果显著、示范效应明显的标杆孵化器，带动全市创新创业服务能级提升，实现从基础服务向精准服务、从集聚企业向孕育产业、从链式孵化向厚植生态的跨越式提升，引领全国创新创业高质量发展。

作为申城科技金融服务的一员“老将”，上海农商银行从架构层、服务层、生态层三维推进，聚焦“9+X”战略性新兴产业，多措并举，将金融服务有效前移，已形成一整套孵化器及在孵企业的培育和服务体系。

架构层方面，于2022年初在总行设立孵化器专业团队，积极探索与孵化器及在孵企业的合作模式，通过搭建交流合作渠道，拓展孵化器“朋友圈”，旨在实现重点孵化器的全触达、全覆盖；服务层方面，通过设立风险评价模型、优化专属金融产品、加强新兴行业研究、开辟专属审批通道，为早期“硬科技”企业的金融“可获得”提速、增效；生态层方面，根据孵化器及在孵企业的发展特点和需求，积极提升服务效能，与孵化器、创投基金等合作伙伴一起成立上海农商银行创投孵化基地，建立科技金融生态圈，集聚各方资源、形成合力、同频共振，共同助力早期科创企业的科技成果转化，并提供政策咨询、专业辅导、资金对接、资源嫁接等综合赋能，形成“融资”+“融智”的全方位服务体系。

随着各层面工作的推进，上海农商银行联手孵化器支持科技型企业已取得实效。上海趋研信息科技有限公司(以下简称“趋研信息”)就是其中代表。该企业是一家国际物流供应链解决方案服务商，致力于利用人工智能和机器人流程自动化技术赋能航运、物流、货代、报关等产业链上的各个主体，提升行业整体运营效率。由于企业科技属性较强，同时也是国家级孵化器——复旦大学国家大学科技园的在孵企业，今年3月，上海农商银行在与该孵化器的日常对接中获悉企业因加大研发投入而产生资金的迫切需求，希望得到金融机构的支持。不过，由于企业尚处于早期发展阶段，且呈现轻资产、重研发、无抵质押的特征，从传统银行授信思维较难有效为其提供服务。

对此，上海农商银行打破传统信贷局限，以创投信贷思维为企业量身设计了个性化的金融服务方案。业务开展时重点针对创始人背景、核心团队、核心技术水平、行业前景、企业竞争优势、股权融资能力等多维度的深入调研，并结合行内孵化器企业专属审批通道，有效解决了企业早期研发资金需求，更成为其首家信贷合作银行。

事实上，趋研信息是上海农商银行近年来在“加大首贷、信用、中长期贷款投放”的监管政策指导下，不断深化业务创新、提升专业能力、联手孵化器全力支持早期科创企业发展的成果之一。该行已与包括零号湾-全球创新创业集聚区、G60 工业互联网专业孵化器、上海临港科技创业中心等在内的沪上重点孵化器建立合作，共同加大对孵化器在孵企业的培育力度。

上海农商银行表示，未来将持续赋能孵化器、众创空间等创新载体，不断优化完善早期科创企业金融服务体系，丰富服务手段，大力支持科创企业成长，助力上海科创中心建设，推动实体经济的高质量发展。

(责编：曹淼、李源)

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