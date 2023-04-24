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国家知识产权局：全方位服务科技创新 2022年全球创新指数中国排名升至第11位

2023年04月24日14:16 | 来源：人民网
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人民网北京4月24日电 （记者任妍）4月24日上午，国新办举行新闻发布会，会上，国家知识产权局局长申长雨表示，新时代十年，我国自主创新成果不断涌现，科技自立自强加速推进。我国在世界知识产权组织发布的《2022年全球创新指数报告》中排名第11位，连续10年稳步提升，位居中等收入经济体之首。科技创新为我国经济发展开辟了新领域新赛道，大大提升了发展的质量和效益。

申长雨介绍称，国家知识产权局始终把服务科技创新作为重要任务，从审查授权、依法保护、成果转化、服务保障等多方面提供支撑。

一是促进知识产权创造。实施专利质量提升工程，加大对重点产业的专利审查支撑，支持重大科研项目成果专利高效获权。针对创新主体关键核心技术专利布局需要，提供优先审查、集中审查、延迟审查等服务，提升专利布局的质量和效率。围绕芯片、新能源、生物医药、种业等技术领域，面向中央企业、高等院校和科研机构选派知识产权专员，近距离服务科技创新全过程。

二是强化知识产权保护。加大国家级知识产权保护中心建设布局力度，面向省、市优势产业提供集快速预审、快速确权、快速维权为一体的知识产权“一站式”行政保护服务。持续加强海外知识产权纠纷应对指导机制建设，在全国布局建设海外知识产权纠纷应对指导中心及地方分中心，积极开展知识产权海外风险监测预警，帮助企业防范海外知识产权风险，应对海外知识产权纠纷。

三是深化专利导航决策支撑。培育26家专利导航工程支撑服务机构，布局建设104家产业专利导航服务基地，围绕关键领域和前沿技术，组织开展专利深度挖掘分析，研判产业链风险，建设芯片、稀土等13个国家重点产业专利信息服务平台，为科技创新寻找技术突破口、优化技术研发方案提供方向指导。

四是推进知识产权转化运用。建设新能源、5G等重点产业知识产权运营中心，引导社会资金参与关键核心技术领域科技创新。支持有关科研院所成立知识产权运营机构，组织会员企业打造“专利池”抱团发展。鼓励开展重点领域知识产权质押融资和保险业务，有效拓宽创新主体融资渠道，解决融资难题。

申长雨表示，当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，在激烈的国际竞争中，国家知识产权局将聚焦高水平科技自立自强，进一步健全以国家需求和用户满意为导向的专利审查政策，提高审查质量效率，使获权更便利、权利更稳定。同时，扎实开展知识产权促进“强链”“护链”行动，推进专利链与产业链、创新链、资金链、人才链深度融合，推动知识产权贯穿科技研发、技术转移、商业转化和利益分配全链条，促进提升产业链供应链的韧性和安全性。

业内专家表示，知识产权保护已经成为促进科技创新发展的必要条件和重要手段，对保障科技企业的利益、推动技术转移和产业升级、促进科技合作和创新共享有着重要影响。知识产权保护不仅是企业自身竞争力和利益保障的需要，也是促进全社会创新发展、提高国家整体创新能力的必要条件。

(责编：王仁宏、吕骞)
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