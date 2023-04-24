神州万里，雷州风暖，大型机械铁壁挥舞、挖斗破土，在国家开发银行基础设施投资基金60.64亿元以及中长期贷款240亿元融资支持下，环北部湾广东水资源配置工程建设正酣。

据了解，作为服务国家战略的开发性金融机构，国家开发银行聚焦主责主业，立足职能定位，加大水利基础设施建设支持力度，今年一季度发放水利建设贷款655亿元，助力全国重大水利工程开工建设，为助推国家水网建设、优化水资源配置贡献开发性金融力量。

国家开发银行有关负责人介绍，一季度以来，开发银行持续深化与部委沟通，坚持规划先行，实现引江济淮工程、引汉济渭工程等重大项目贷款发放。例如青岛的官路水库工程总投资91.5亿元，是该市构建“多渠输送、多库调蓄”客水调引体系的骨干项目。2022年这一项目启动以来，开发银行青岛分行累计提供资金支持35.15亿元，今年一季度发放资金3亿元，助力项目建设实施。项目建成后，年调蓄水量可达6亿立方米，将有效提升青岛乃至胶东半岛的水资源统筹调配和供水保障能力。

此外，开发银行还积极服务加强国家水网“毛细血管”建设。一季度向农村供水领域发放贷款47亿元，支持了云南农村供水保障专项行动、河北农村供水保障项目、宁夏“互联网+城乡供水”等重点项目，助力打通水网建设“最后一公里”。

“今年3月，开发银行通过市场化筹集方式，发行30亿元20年期网络型基础设施专题金融债券，所募集资金将主要用于南水北调中线引江补汉等重大水利工程项目建设，为水利建设提供长期、稳定的资金支持。”该负责人表示，下一步，开发银行将聚焦水利发展重点领域和薄弱环节，持续发挥中长期信贷和国开基础设施投资基金作用，助推国家水网建设，以高质量金融服务助推新阶段水利高质量发展。

(责编：董童、李源)

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