工程总投资超百亿元 安徽省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程开工
2023年04月24日16:10 | 来源：人民网
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人民网北京4月24日电 （欧阳易佳）据水利部消息，4月23日，安徽省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程开工动员会在六安市霍山县衡山镇霍山城区排涝站工程现场举行，工程建设总工期36个月，可研批复总投资103.75亿元。
此次开工的安徽省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程是国务院确定进一步治淮38项工程和国家150项重大水利工程之一，同时也是水利部明确要求2023年开工建设的重大水利工程之一。
工程建设范围包括沿淮洼地、淮北平原洼地和淮南支流洼地共30片洼地，共治理洼地面积4722平方公里。该工程通过疏浚支流主要排水河道，加固低洼地圩区堤防，新建和改建排涝泵站、涵闸建筑物等措施，完善治理区防洪排涝体系。
据悉，该工程建成后，可提高项目区防洪排涝能力，改善当地生产生活条件，为国家粮食安全、乡村振兴和区域经济社会高质量发展提供有力的水利支撑。
(责编：王仁宏、吕骞)
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