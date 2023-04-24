人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国星辰｜他们在任务一线庆祝中国航天日

2023年04月24日20:57 | 来源：央视网
小字号

奋进新征程，建功新时代。

4月24日，在天舟六号货运飞船任务如火如荼进行之际，西昌卫星发射中心技术部组织科技工作者开展航天日主题宣誓暨天舟六号任务誓师动员活动，激励参试人员一鼓作气、乘势而上，坚决打赢中国空间站应用与发展阶段的“揭幕战”，为建设航天强国作出新的更大贡献。

“精心准备、精心组织、精心实施，确保发射任务圆满成功……”活动在重温习近平总书记视察文昌航天发射场重要讲话中拉开帷幕，而后，科技人员依次开展了“誓夺任务满堂红、献礼中国航天日”主题宣誓、各参试系统表决心、动员讲话、集体合影、签名留念等环节，汇聚起“牢记期望嘱托、建功航天事业”的强大合力。

“生逢盛世，正当其时。我们一定牢记总书记期望嘱托，勇挑重担、不负韶华，以严慎细实的工作作风为空间站任务顺利运营保驾护航。”在代表发言环节，测控系统高级工程师李乃忠说道。

学思想、强党性、重实践、建新功。任务准备过程中，技术部科技人员始终把圆满完成天舟六号任务作为学习贯彻总书记视察重要讲话、深化六大领航行动和六大岗位行动“双六行动”的最大实践落点，持续强化载人意识、加强思想领导、聚焦科学统筹，熔铸汇聚合力制胜的“整钢”，全力以赴确保天舟六号发射任务过程结果双圆满，决心以实际行动和优异成绩向总书记报告。

据悉，今年中国航天日，技术部充分利用任务间隙，组织科技人员广泛开展“六个一”活动，即开展一次事迹报告会、举行一次誓师签名、进行一次篮球比赛、组织一次航天书画摄影展、举办一次航天科普宣讲、开展一次航天前沿讲座，用五彩缤纷的活动庆祝纪念航天人自己的节日。

决战的时刻已经到来，决胜的号角已经吹响。活动结束后，西昌卫星发射中心技术部全体航天工作者热血沸腾、倍感振奋，纷纷表示将秉承“最先进、最前沿、最有前景”的创新突破精神，牢记嘱托、再立新功，全力投身天舟六号发射任务，在团结奋进中为党和人民再立新功、再创奇迹。

记者：黄国畅 赵宜宁

(责编：袁勃、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
第四届联合国世界数据论坛在杭州开幕
　　人民网杭州4月24日电 （记者杨曦）4月24日下午，由联合国主办，中国国家统计局、浙江省人民政府联合承办的第四届联合国世界数据论坛在杭州国际博览中心开幕。在当天举办的新闻发布会上，联合国主管经济和社会事务的副秘书长李军华，中国国家统计局副局长毛盛勇，联合国经济和社会事务部统计司司长斯特芬·施万斯特，浙江省政府常务副省长徐文光等嘉宾对论坛进行了介绍，并分享见解和观点。…
多方共促外贸稳增长：加大金融支持力度 推行多项便利化政策
　　人民网北京4月24日电 （记者杜燕飞）外贸进出口是拉动经济增长的重要引擎，也是观察中国经济的“晴雨表”。数据显示，今年一季度我国货物贸易进出口总值9.89万亿元人民币，同比增长4.8%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部