奋进新征程，建功新时代。

4月24日，在天舟六号货运飞船任务如火如荼进行之际，西昌卫星发射中心技术部组织科技工作者开展航天日主题宣誓暨天舟六号任务誓师动员活动，激励参试人员一鼓作气、乘势而上，坚决打赢中国空间站应用与发展阶段的“揭幕战”，为建设航天强国作出新的更大贡献。

“精心准备、精心组织、精心实施，确保发射任务圆满成功……”活动在重温习近平总书记视察文昌航天发射场重要讲话中拉开帷幕，而后，科技人员依次开展了“誓夺任务满堂红、献礼中国航天日”主题宣誓、各参试系统表决心、动员讲话、集体合影、签名留念等环节，汇聚起“牢记期望嘱托、建功航天事业”的强大合力。

“生逢盛世，正当其时。我们一定牢记总书记期望嘱托，勇挑重担、不负韶华，以严慎细实的工作作风为空间站任务顺利运营保驾护航。”在代表发言环节，测控系统高级工程师李乃忠说道。

学思想、强党性、重实践、建新功。任务准备过程中，技术部科技人员始终把圆满完成天舟六号任务作为学习贯彻总书记视察重要讲话、深化六大领航行动和六大岗位行动“双六行动”的最大实践落点，持续强化载人意识、加强思想领导、聚焦科学统筹，熔铸汇聚合力制胜的“整钢”，全力以赴确保天舟六号发射任务过程结果双圆满，决心以实际行动和优异成绩向总书记报告。

据悉，今年中国航天日，技术部充分利用任务间隙，组织科技人员广泛开展“六个一”活动，即开展一次事迹报告会、举行一次誓师签名、进行一次篮球比赛、组织一次航天书画摄影展、举办一次航天科普宣讲、开展一次航天前沿讲座，用五彩缤纷的活动庆祝纪念航天人自己的节日。

决战的时刻已经到来，决胜的号角已经吹响。活动结束后，西昌卫星发射中心技术部全体航天工作者热血沸腾、倍感振奋，纷纷表示将秉承“最先进、最前沿、最有前景”的创新突破精神，牢记嘱托、再立新功，全力投身天舟六号发射任务，在团结奋进中为党和人民再立新功、再创奇迹。

记者：黄国畅 赵宜宁

(责编：袁勃、胡永秋)

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