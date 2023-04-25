祁嘉润

不久前在四川成都出差，返程前一晚特地来到久负盛名的春熙路附近，体验“在成都的街头走一走”的感觉。熙攘的人群夹杂着各地口音；售卖特色美食和小商品的摊位生意红火；不远处的码头，排队坐船夜游锦江的队伍一眼望不到头……一路走一路看，几次忍不住向同行的伙伴感叹——太热闹了！

不只成都，杭州看展出、广州听音乐会、西安赏花灯……今年以来，时常能在朋友圈感受到各地的消费热情。这也得到数据的有力印证：一季度全国居民人均消费支出实际增长4%，特别是线下文化娱乐消费有序恢复，文化娱乐支出增长达21%。

消费恢复向好，彰显了我国经济的强大韧性，也说明各地促消费政策措施正在显效发力：京津冀联动开启消费季；上海部署覆盖全年的促消费活动；浙江出台促消费“25条”……政策举措实打实，居民消费潜力逐渐释放。春天里的中国，生机勃勃。

去年召开的中央经济工作会议提出，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。恢复和扩大消费，尤其要呵护消费热情、提振市场信心。如何建立和完善扩大居民消费的长效机制，使居民能消费、敢消费、愿消费？如何激发广大经营主体创新活力，用高质量供给更好满足消费需求？值得我们进一步探索。

开局势头良好，后续加倍努力，我国超大规模市场的活力必将持续释放。

《 人民日报 》（ 2023年04月25日 02 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经