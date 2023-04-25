四川省成都市商圈提质发展——
消费新场景 体验更多元
国家统计局数据显示：一季度，包括旅游在内的服务性消费回升明显，居民餐饮、娱乐、旅游等接触性消费快速增长。在四川省成都市各主要商圈，处处洋溢着市民游客的消费热情。
“终于见到大兔子了”“太可爱了”……最近，成都市锦江区春熙路商圈一家综合体门前巨大的蓝色兔子雕塑，吸引不少市民游客前来打卡。“今天不光来拍照，听说很多潮流品牌在这里开了西南地区首店，而且整个综合体很有设计感，值得来一趟。”和朋友一起来成都旅游的白女士说。
“我们刚刚完成改造升级，力图打造一个集青年文化、生活美学、年轻潮流时尚、艺术空间等于一体的时尚潮流地标。”综合体有关负责人介绍，从去年底开业至今，已举办国内外青年艺术家展览15次，特色市集及主题活动派对5次，累计吸引客流量123万人次。
“我们店开业第一天就排长队，开业一个月，销量就破了百万元。”一家品牌球鞋店负责人说。
同样热闹的还有不远处的“春台市锦”。200多米长的街巷，云集了市井精酿、音乐演艺、生活美学、艺术长廊、美食市集等众多新消费场景，深受消费者喜爱。
今年以来，春熙路商圈日均客流量约70万人次，同比增长29%以上，营业额同比增长10.17%。
新品牌促进新消费，新场景带来新体验。在成都高新区交子商圈，品牌覆盖国际精品零售、文创科技体验等多种业态，推出“交子市集”“交子咖啡文化节”“交子国际消费节”等活动，打破商圈内购物中心物理边界，让市民游客感到更新鲜、更新潮、更多元。
“许多消费者非常注重体验型消费。”成都SKP商场有关负责人表示，除了促销，还要因地制宜策划特色活动，为消费者提供轻松、优雅、愉悦的沉浸式消费体验。
成都市商务局有关负责人表示，目前，成都消费示范场景持续涌现，春熙路、交子、蓉北、西博城等商圈提质发展，有机更新特色商业街区165条，累计引进各类品牌首店超过2600家。
景区商圈人流如织、热门店铺熙熙攘攘、餐饮店小吃摊排起长队……不断丰富的消费场景，让生活更加丰富多彩，也激发出人们的消费潜力。据统计，一季度，四川全省实现社会消费品零售总额6174.1亿元，同比增长4.3%。
《 人民日报 》（ 2023年04月25日 02 版）
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