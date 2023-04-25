本报杭州4月24日电 （记者刘温馨）4月24日至27日，以“拥抱数据 共赢未来”为主题口号的第四届联合国世界数据论坛在浙江省杭州市举办。据了解，联合国世界数据论坛是落实2030年可持续发展议程的重要举措，是全球数据生产者和使用者深入交流合作的重要平台。

24日上午，联合国与第四届联合国世界数据论坛组织委员会举行开幕前发布会介绍有关情况。国家统计局党组成员、副局长毛盛勇介绍，本届论坛有三个主要特点：

一是主题突出。论坛将聚焦四个主题——数据创新与合作、挖掘数据价值、提高数据公信力、构建良好数据生态，交流切磋新形势下统计和数据生产面临的新机遇、新挑战。

二是参与广泛。去年4月至6月，国家统计局与联合国共同发起论坛主题口号征集和评选活动，全球超过20万人参与。本次论坛，有来自100多个国家和地区的1000余人现场参加，涵盖国际组织、有关国家统计和数据管理部门，以及学术界、企业、民间团体等。

三是内容丰富。除开闭幕式，国家统计局将举办全体会议，联合国将组织5场全体会议。论坛设置了72场平行会议及学习交流等特别活动，安排了约2000平方米的展览，充分展示数字化创新的最新成果、大数据在中国统计中的应用，以及浙江和杭州在数字化转型方面的成功实践。

“可靠的数据是社会各界了解情况、制定决策的基础。”联合国主管经济和社会事务的副秘书长李军华表示，本届论坛上，全球数据和统计界的相关专家学者齐聚一堂，围绕相关议题寻求解决方案，利用数据和统计帮助更好地实现可持续发展目标，探讨相关解决方案。

“我们将共同为推动可持续发展目标而努力。”联合国经济和社会事务部统计司司长斯特芬·施万斯特表示，这是联合国世界数据论坛第一次在亚太地区举办。本次论坛的成果《杭州宣言》，将推动实现2030年可持续发展议程，持续加强统计能力建设，推动建立有韧性的国家数据生态系统。

李军华表示，论坛还将讨论如何通过可持续的资金、更好的基础设施和能力建设确保国家数据生态系统更有韧性，从而使国家数据生态系统更好地适应未来、人人受益。

“中国不仅在国内有非常高的数据投入强度，还提供国际援助和技术支持来帮助其他国家。”开放数据观察组织常务董事及2023年联合国世界数据论坛议程委员会成员沙达·巴迪表示，2030年可持续发展议程在时间上已经过半，仍有很多数据缺口需要弥合，应鼓励世界各国进一步加大对于数据的投入，提升世界范围内的数字建设能力。

“浙江将以承办论坛为契机，积极用好论坛成果和溢出效应，从省域层面加强与各方务实合作，实施数据要素价值释放、数字产业竞争优势提升等八大攻坚行动，加快建设数字经济高质量发展强省。”浙江省常务副省长徐文光说。

《 人民日报 》（ 2023年04月25日 05 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

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