据新华社杭州4月24日电 （记者潘洁）中国贸促会24日发布的《中国展览经济发展报告（2022）》显示，2022年中国境内共举办经贸类展览1807个，展览总面积5576万平方米，进博会、广交会、服贸会、消博会等重大展会，为各国搭建起共享机遇、扩大交流的国际合作平台。

据介绍，2022年中国展览业发展呈现六大特征：华东和华南地区继续领跑全国展览业发展；轻工业类展览依然占据行业主导地位；中小规模展览成为疫情下主办方最优选择；“同城多馆”成为各城市展馆建设的新趋势；新建展馆供给水平在疫情背景下逆势增长；出国展览助力外贸企业出海拓市场。

从行业分布看，轻工业类展览、重工业类展览、服务业类展览和农业类展览数量分别为755个、467个、400个和106个，全国占比分别为47.3%、29.3%、25.1%和6.6%。食品饮料、烟酒、家具、木工机械和建筑材料等轻工业类展览在办展数量和办展面积上居各行业之首。

(责编：杨光宇、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经