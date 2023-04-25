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智慧公路由试点示范转向全面布局

2023年04月25日06:41 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京4月24日电  （记者韩鑫）记者从23日在京举行的第四届中国交通科技发展峰会上获悉，目前我国已有20个省份、40余条线路开展基于车路协同智慧高速公路建设的工作。我国智慧公路发展经历了原型研究、技术验证、试点示范等阶段，正处于由试点示范转向全面布局的战略关口。

　　智慧公路是交通新基建的重要组成部分。2019年，全国首个高速不停车收费AI稽核项目在广东宣布正式落地；满足车路协同式自动驾驶等级的苏州绕城高速S17项目于今年2月进入实质性实施阶段；山东首条新建智慧高速济潍高速公路项目将于今年10月通车……近年来，多地在加强高速公路基础设施建设过程中，不断推进智慧高速公路建设，助力我国智慧交通加快迈向新阶段。

　　据介绍，经过多年探索，我国已初步明确了车路云一体化的路径，智慧公路体系架构日益清晰，发展理念、云内涵不断丰富，产业生态加速构建，推动行业形成共识，为凝聚发展合力提供了重要支撑。

(责编：杨光宇、牛镛)
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