青海去年完成国土绿化525.5万亩
完成防沙治沙127.46万亩
2023年04月25日06:41 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
本报西宁4月24日电 （记者贾丰丰）记者从青海省林业和草原局了解到，2022年青海省全年完成国土绿化525.5万亩，完成目标任务的118%；完成防沙治沙127.46万亩，完成目标任务的120%。
通过实施三江源、祁连山、三北防护林等重点生态工程，青海全年完成营造林267万亩、草原修复258.5万亩，完成人工种草107.88万亩，草原改良597万亩，草原围栏封育210万亩，全省各级各类自然保护地达到7类87处。同时，青海设立省市县乡村五级林（草）长6723名，落实14.51万个生态管护公益岗位，全年直补群众生态管护报酬和各类生态效益补偿资金19.11亿元，制定各类方案、制度、办法296项，通过成立全省推进枸杞产业高质量发展领导小组，实施《青海省“十四五”林草产业发展规划》《青海省枸杞产业发展“十四五”规划》。新认定有机枸杞基地7.3万亩、企业20家，新增国家林业重点龙头企业3家，生态惠民富民的效益不断显现。
2023年，青海将以国家公园示范省建设为引领，以林（草）长制为抓手，坚持数量质量、存量增量并重，持续科学开展国土绿化，计划全年完成国土绿化400万亩。
(责编：杨光宇、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 第四届联合国世界数据论坛在杭州开幕
- 人民网杭州4月24日电 （记者杨曦）4月24日下午，由联合国主办，中国国家统计局、浙江省人民政府联合承办的第四届联合国世界数据论坛在杭州国际博览中心开幕。在当天举办的新闻发布会上，联合国主管经济和社会事务的副秘书长李军华，中国国家统计局副局长毛盛勇，联合国经济和社会事务部统计司司长斯特芬·施万斯特，浙江省政府常务副省长徐文光等嘉宾对论坛进行了介绍，并分享见解和观点。…
- 评论
- 关注