本报西宁4月24日电 （记者贾丰丰）记者从青海省林业和草原局了解到，2022年青海省全年完成国土绿化525.5万亩，完成目标任务的118%；完成防沙治沙127.46万亩，完成目标任务的120%。

通过实施三江源、祁连山、三北防护林等重点生态工程，青海全年完成营造林267万亩、草原修复258.5万亩，完成人工种草107.88万亩，草原改良597万亩，草原围栏封育210万亩，全省各级各类自然保护地达到7类87处。同时，青海设立省市县乡村五级林（草）长6723名，落实14.51万个生态管护公益岗位，全年直补群众生态管护报酬和各类生态效益补偿资金19.11亿元，制定各类方案、制度、办法296项，通过成立全省推进枸杞产业高质量发展领导小组，实施《青海省“十四五”林草产业发展规划》《青海省枸杞产业发展“十四五”规划》。新认定有机枸杞基地7.3万亩、企业20家，新增国家林业重点龙头企业3家，生态惠民富民的效益不断显现。

2023年，青海将以国家公园示范省建设为引领，以林（草）长制为抓手，坚持数量质量、存量增量并重，持续科学开展国土绿化，计划全年完成国土绿化400万亩。

(责编：杨光宇、牛镛)

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