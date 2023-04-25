截至三月底
全国累计发电装机容量同比增长百分之九点一
太阳能发电装机已超水电装机
2023年04月25日06:41 | 来源：人民网－人民日报海外版
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日前，贵州省黔西南布依族苗族自治州所辖八县（市）现有光伏、风力等四十余家新能源发电厂并入南方电网，并网容量三千一百余兆瓦，为“西电东送”注入清洁能源。图为位于黔西南州兴义市清水河镇的二百二十千伏白岩光伏发电站。
本报北京4月24日电 （记者廖睿灵）记者从国家能源局获悉，1—3月，全国新增发电装机容量5900万千瓦，比上年同期多投产2726万千瓦，其中，太阳能发电新增装机3366万千瓦，占比超过57%。
截至3月底，全国累计发电装机容量约26.2亿千瓦，同比增长9.1%。其中，水电装机约4.2亿千瓦，同比增长5.4%；风电装机约3.8亿千瓦，同比增长11.7%；太阳能发电装机约4.3亿千瓦，同比增长33.7%。这意味着，截至3月底，全国太阳能发电累计装机已超过水电累计装机，成为仅次于火电的第二大电源。
从发电设备利用情况看，1—3月，全国发电设备累计平均利用868小时。其中风电615小时，同比增加61小时；核电1864小时，同比增加17小时；太阳能发电303小时，同比增加3小时。
从电源投资情况看，1—3月，全国主要发电企业电源工程完成投资1264亿元，同比增长55.2%。其中，太阳能发电522亿元，同比增长177.6%；核电161亿元，同比增长53.5%。电网工程完成投资668亿元，同比增长7.5%。
(责编：杨光宇、牛镛)
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