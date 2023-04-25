日前，贵州省黔西南布依族苗族自治州所辖八县（市）现有光伏、风力等四十余家新能源发电厂并入南方电网，并网容量三千一百余兆瓦，为“西电东送”注入清洁能源。图为位于黔西南州兴义市清水河镇的二百二十千伏白岩光伏发电站。

卢关文摄（人民视觉）