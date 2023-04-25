人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

截至三月底

全国累计发电装机容量同比增长百分之九点一

太阳能发电装机已超水电装机

2023年04月25日06:41 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　日前，贵州省黔西南布依族苗族自治州所辖八县（市）现有光伏、风力等四十余家新能源发电厂并入南方电网，并网容量三千一百余兆瓦，为“西电东送”注入清洁能源。图为位于黔西南州兴义市清水河镇的二百二十千伏白岩光伏发电站。
　　卢关文摄（人民视觉）

　　本报北京4月24日电  （记者廖睿灵）记者从国家能源局获悉，1—3月，全国新增发电装机容量5900万千瓦，比上年同期多投产2726万千瓦，其中，太阳能发电新增装机3366万千瓦，占比超过57%。

　　截至3月底，全国累计发电装机容量约26.2亿千瓦，同比增长9.1%。其中，水电装机约4.2亿千瓦，同比增长5.4%；风电装机约3.8亿千瓦，同比增长11.7%；太阳能发电装机约4.3亿千瓦，同比增长33.7%。这意味着，截至3月底，全国太阳能发电累计装机已超过水电累计装机，成为仅次于火电的第二大电源。

　　从发电设备利用情况看，1—3月，全国发电设备累计平均利用868小时。其中风电615小时，同比增加61小时；核电1864小时，同比增加17小时；太阳能发电303小时，同比增加3小时。

　　从电源投资情况看，1—3月，全国主要发电企业电源工程完成投资1264亿元，同比增长55.2%。其中，太阳能发电522亿元，同比增长177.6%；核电161亿元，同比增长53.5%。电网工程完成投资668亿元，同比增长7.5%。

(责编：杨光宇、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
第四届联合国世界数据论坛在杭州开幕
　　人民网杭州4月24日电 （记者杨曦）4月24日下午，由联合国主办，中国国家统计局、浙江省人民政府联合承办的第四届联合国世界数据论坛在杭州国际博览中心开幕。在当天举办的新闻发布会上，联合国主管经济和社会事务的副秘书长李军华，中国国家统计局副局长毛盛勇，联合国经济和社会事务部统计司司长斯特芬·施万斯特，浙江省政府常务副省长徐文光等嘉宾对论坛进行了介绍，并分享见解和观点。…
多方共促外贸稳增长：加大金融支持力度 推行多项便利化政策
　　人民网北京4月24日电 （记者杜燕飞）外贸进出口是拉动经济增长的重要引擎，也是观察中国经济的“晴雨表”。数据显示，今年一季度我国货物贸易进出口总值9.89万亿元人民币，同比增长4.8%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部