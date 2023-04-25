人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

福建首季锂电池出口同比增169.8%

2023年04月25日06:41 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报福州4月24日电  （记者钟自炜）随着全球绿色能源转型步伐加快，欧美、中东等地区的家庭储能电源、小型工业储能电源等储能产品需求迅猛增长，锂电池出口行业迎来重大发展机遇。福建相关企业抢抓先机，加快拓展国际市场。据厦门海关统计，今年一季度，福建锂电池出口293.3亿元人民币，同比增长169.8%，其中3月份出口106.4亿元，同比增长105.1%。

　　新能源赛道火热，货物通关速度和生产交付能力成为企业抢占海外市场的关键。厦门海关根据锂电产品出口的实际需求，采取“一对一”方式建立健全企业协调员制度，“7×24小时”在线答疑；推广“抵港直装”业务模式，以提前申报为基础，优先安排属地查验，实现“从工厂直达码头”，进一步压缩货物通关时间，最大限度节省物流成本。

(责编：杨光宇、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
第四届联合国世界数据论坛在杭州开幕
　　人民网杭州4月24日电 （记者杨曦）4月24日下午，由联合国主办，中国国家统计局、浙江省人民政府联合承办的第四届联合国世界数据论坛在杭州国际博览中心开幕。在当天举办的新闻发布会上，联合国主管经济和社会事务的副秘书长李军华，中国国家统计局副局长毛盛勇，联合国经济和社会事务部统计司司长斯特芬·施万斯特，浙江省政府常务副省长徐文光等嘉宾对论坛进行了介绍，并分享见解和观点。…
多方共促外贸稳增长：加大金融支持力度 推行多项便利化政策
　　人民网北京4月24日电 （记者杜燕飞）外贸进出口是拉动经济增长的重要引擎，也是观察中国经济的“晴雨表”。数据显示，今年一季度我国货物贸易进出口总值9.89万亿元人民币，同比增长4.8%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部