福建首季锂电池出口同比增169.8%
2023年04月25日06:41 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报福州4月24日电 （记者钟自炜）随着全球绿色能源转型步伐加快，欧美、中东等地区的家庭储能电源、小型工业储能电源等储能产品需求迅猛增长，锂电池出口行业迎来重大发展机遇。福建相关企业抢抓先机，加快拓展国际市场。据厦门海关统计，今年一季度，福建锂电池出口293.3亿元人民币，同比增长169.8%，其中3月份出口106.4亿元，同比增长105.1%。
新能源赛道火热，货物通关速度和生产交付能力成为企业抢占海外市场的关键。厦门海关根据锂电产品出口的实际需求，采取“一对一”方式建立健全企业协调员制度，“7×24小时”在线答疑；推广“抵港直装”业务模式，以提前申报为基础，优先安排属地查验，实现“从工厂直达码头”，进一步压缩货物通关时间，最大限度节省物流成本。
(责编：杨光宇、牛镛)
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