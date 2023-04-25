本报北京4月24日电 （记者孔德晨）国家市场监督管理总局近日发布的《中国标准化发展年度报告（2022年）》显示，2022年，国家标准委批准发布国家标准2266项，批准发布国家标准样品238项。截至2022年底，国家标准共43027项，国家标准样品共4080项。

2022年，国家标准委加大标准化工作力度，促进高质量发展的标准体系进一步健全，引领产业发展持续取得新成效。如在农业农村领域，标准供给更加充足。全年发布农业领域相关国家标准170项，总数达到3928项。高标准农田建设等标准，为现代农业发展打下重要基础；特色小镇发展水平评价等标准，有力支持了和美乡村建设和城乡融合发展。

标准作为经济活动和社会发展的重要技术支撑，与各行各业深度融合，在引领产品质量提升、促进产业高质量发展方面发挥了重要作用。市场监管总局标准创新司司长肖寒介绍，标准化与科技创新正在深度融合。截至2022年底，中国设立国家技术标准创新基地近30个，科技创新成果向标准转化的比率不断提高，预计到2025年，共性关键技术和应用类科技计划项目形成标准研究成果的比率达到50%以上，引领高质量发展的效能不断释放。

市场主体标准创新能力持续增强。企业标准化活跃度持续提升，2022年企业在企业标准信息公共服务平台上声明公开47万多项标准，反映出企业生产经营能力不断增强，发展信心和发展状况在持续改善。

中国企业标准“领跑者”引领性显著提高。截至2022年底，共有1679家企业的2856项标准成为“领跑者”，其中564家企业的881项标准是2022年新增的“领跑者”。

企业标准“领跑者”在产品方面已覆盖电气机械、通用设备、金属冶炼、纺织服装、化学制品等上百个大类实施范围，标准指标选取紧贴市场前沿需求，指标水平优于国内外标准要求；在服务方面已覆盖物流、互联网、再生资源回收管理、旧货零售服务、汽车救援服务、二手车鉴定评估服务等20多个行业，以高水平标准的引领，增加中高端服务的有效供给。

标准化能力水平的提升已成为企业提质增效的重要动能。截至2022年底，有30个省份223个市（区）、5万多家企业瞄准国际国内先进标准开展对标达标活动，累计发布对标结果11万多个，涉及1800余类产品和服务门类，重点装备制造、新一代信息技术等领域国际标准转化率超过90%，主要消费品标准与国际标准一致性程度达到95%。

中国还不断推进标准制度型开放。一是鼓励外资企业的专家参与国家标准制修订，2022年，中国全国专业标准化技术委员会新增外资企业委员752人。二是注重采用国际标准，提升中国标准与国际标准一致性程度，2022年有792项国家标准采用了ISO、IEC国际标准。三是积极参与国际标准化活动。

(责编：杨光宇、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经