本报记者 王俊岭

第133届广交会期间，几名来自哥伦比亚的采购商在广交会上了解中国汽配产品。

新华社记者 刘大伟摄

4月23日，第133届广交会二期开幕。图为采购商和参展商在家居饰品展区洽谈。

新华社记者 邓 华摄

图为广交会新设置的新能源及智能网联汽车展区内，采购商在了解正在展示的飞行器产品。

新华社记者 邓 华摄

第133届广交会，主办方专门在客流量最大的展馆主通道区域设置了一批中国工业设计展位。图为境外采购商正在了解一家中国工业设计企业的厨房电器产品。

新华社记者 刘大伟摄

万商相聚，前路可期。4月15日至5月5日，第133届中国进出口商品交易会（即“广交会”）在广州举行。本届广交会全面恢复线下展，展览面积、参展企业数量均创历史新高，吸引220多个国家和地区的数十万采购商报名参会。

一声声热情的问候，一场场深入的交流，一轮轮精彩的谈判，一次次愉快的握手……连日来，珠江之畔的琶洲展馆内，来自五湖四海的客商们推新品、谈合作，抢抓广交会带来的巨大商机。

广交会历来被视作中国外贸晴雨表，这一盛况释放出贸易回暖的积极信号，展现中国对外开放的新活力。

互利共赢吸引力持久

从中苏友好大厦，到流花路展馆，再到琶洲展馆，作为中国目前历史最长、规模最大的综合性国际贸易盛会，广交会至今已经走过67载春秋。

素有“中国第一展”美誉的广交会为何能发挥外贸晴雨表作用？关键在朋友圈。

共赢的魅力穿越时间。马来西亚国际商务促进协会会长张创迪祖籍广东省揭西县，是一位出生在马来西亚的“华三代”。1978年，广交会主办方赴马来西亚招商，张创迪就参与了接待。最近30多年来，他几乎一次不落地参与了每一届广交会。作为一名“老广交”，本届广交会张创迪依然热情满满，组织了超过200人的参展商和采购商前来参会。

“我们带来了具有马来西亚特色的食品、农产品和装饰品，同时要采购中国的家电、五金工具、生活用品。大家各取所需，都有钱赚。”张创迪对本报记者说，从出入境手续到参展布展，多年来中国有关政府部门和广交会主办方都给予了马来西亚企业很大支持。“参与广交会、为中马两国企业创造互利共赢机会，对我有着格外特殊的意义。我会一如既往，力争参加每一届甚至每一期的广交会。”他说。

共赢的魅力跨越空间。墨西哥与中国相距超过1万公里，单程飞行时间超过24个小时。然而，这并没有阻挡墨西哥Coppel公司中国区采购经理珍妮弗·帕顿参加广交会的热情。刚到琶洲展馆，她就带着买手们奔赴各展位，搜索合适的采购标的。

“每年有两届广交会，Coppel公司在过去21年中一次都没缺席！”珍妮弗·帕顿说，之所以不远万里来到广州，就是因为中国商品在墨西哥消费者当中的口碑越来越好。“目前，进口自中国的商品占到我们全部销售商品的一半以上。本届广交会，我们相中了电动自行车、耳机、音响、个护产品等一大批新品。更重要的是，我们又结识了一批新的中国供应商朋友，这有利于Coppel公司业务的进一步发展。”珍妮弗·帕顿说。

采购商热情奔赴，参展商也报之以实际行动。

日化洗涤、玻璃陶瓷、污水处理、染料颜料……今年广交会，广州化工进出口有限公司拿出了所有压箱底的“拳头产品”。“本来我们出口的7大产品系列想订20个展位的，但是由于广交会火爆，我们只抢到了10个。即便这样，我们也有信心把产品推介好！”该公司董事长林学强对本报记者说，作为功能供应链集成商，广州化工近年来通过积极发挥专业化优势，为上游化工企业产品出口提供物流、运输、通关等全方位服务，帮助他们抢抓“一带一路”市场和区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）市场机遇。在林学强看来，广交会不仅是企业展示的舞台，更是企业成长提升的学校。

“一个做生意的好地方”

九阳豆浆机、TCL空调、德力西伺服电机、道明光学反光面料……广交会上，大量质优价优的新品吸引着采购商的目光。展品背后，是中国外贸企业提升发展质量的不懈努力。

推出新款产品——本届广交会，重庆卡滨通用机械有限公司创始人杨廷刚专门准备了新能源割灌机、新能源洗地机等一批新品前来参展。“割灌机在使用时，操作人员要将机器背起来。传统的内燃机驱动，分量重、震感强、火灾隐患多。我们推出的新款割灌机采用三元锂电池进行供能，重量比以前轻了超过一半，使用体验也舒适很多。”杨廷刚透露，下半年，卡滨机械将准备更多新品前来参展。

性能可靠过硬——“我们这次带来的产品种类虽然不多，但是个个‘能打’。”福建北峰通信科技股份有限公司海外业务拓展总监易勤波拿起一台对讲机摔在地上，只见设备通话功能依然保持稳定。易勤波向本报记者介绍，北峰通信在广交会上展出的对讲机系列产品，普遍具有信号强、机身“皮实”抗摔打等特点，可以广泛应用在交通指挥、建筑施工、应急救援、地质勘探等场景，很受海外客户欢迎。

摸准市场脉搏——伴随着劲爆的舞曲节奏，湖北金山轻工家电有限公司市场部经理陈生的名片盒一天下来至少“腾挪一次”：自己的名片发出去，外国采购商的名片补进来。据陈生介绍，金山轻工生产的拉杆式音响和家用音响设备畅销印度、菲律宾、巴西、阿根廷等市场。“受全球经济形势影响，现在海外客户采购音响设备时更看重性价比。通过广交会，客户可以对我们产品的音准音效有更直观的感受，从而更加认可我们的报价。”陈生说，今年以来，企业音响出口同比增速超过20%。

外国采购商看重广交会，还因为在这里，“酒好，巷子也不深”。

拥有128年历史的美国割草机公司主要销售割草机、篱笆剪等园林工具，客户遍布美国、加拿大、墨西哥、德国、法国等地。从2002年开始，该公司就开始来中国采购商品。现在，其销售的园林工具产品中，超过2/3都进口自中国。

“广交会是一个做生意的好地方。中国产品不仅质量有保证，而且创新性很强，能够很好地满足消费者需求。”该公司CEO迈克·凯尔西对本报记者说，这些年下来，他感觉最有效的采购方式就是参加广交会。在同一时间和空间内，自己可以接触到不同的供应商并建立特别的合作关系。“美国和中国拥有广泛的合作空间，我们要紧紧抓住每一个潜在的商机。”迈克·凯尔西语气坚定。

放眼长远有更广阔商机

作为外贸晴雨表，广交会释放的信号不仅反映当下，更指向未来。

从采购商的关注点来看，能够提高生活质量的产品，需求量正快速增长。蒙古国诺敏电器公司采购经理恩赫图·登贝尔勒来广交会的目的，是为当地正在规划建设的一个新住宅项目批量选配优质家用电器。沿着格兰仕、长虹、海信等展位逛一圈下来，她采购中国家电的想法更加强烈了。

“中国制造的滚筒洗衣机容量大、自动化程度高，且同时具备洗涤和甩干功能，使用效果非常好。”恩赫图·登贝尔勒说，相信从广交会上订购的家电产品，将为蒙古国消费者提供更好的生活品质。

有助于带动地区经济发展的设备亦潜力巨大。认真观察设备性能、仔细询问技术参数，在工业自动化及智能制造展区内，首次参加广交会的埃塞俄比亚TEA公司副总经理阿尼斯·阿卜杜勒克里姆看得十分投入。

阿尼斯·阿卜杜勒克里姆告诉本报记者，非洲劳动力优势明显，工业化潜力巨大。但是，实现现代化的过程也会面临各种各样的挑战。“我们的工厂有一台激光切割机，打算再从中国厂家那里新购入一台。这些中国设备有很多明显的优势，可以帮助我们工厂实现快速发展。我相信，会有越来越多非洲采购商像我一样来到广交会。”他说。

面对客户的新需求，中国参展商火力全开，更加全面立体地展示自己。“我们主要出口产品是室外地板、装饰用格栅墙板等建筑板材。本届广交会上，我们的阿里巴巴国际站超级星厂牌直播同步进行。最近的一场直播吸引了境外3000多人前来参与，观众遍布美国、巴西、菲律宾、英国等地。”山东临沂晨特国际贸易有限公司业务经理郑佳勇说，广交会让海外客商在触觉和嗅觉上对产品有直观感受，线上直播则让人们在视觉上看到产品的整体效果。

天眼查数据显示，截至目前，全国智能制造相关企业18万余家，且在广东、江苏、山东、浙江等外贸大省分布较多。有志于“走出去”的中国优秀企业越来越多，让外商看到了更广阔的的商机。

本届广交会上，中荷橙品牌咨询（广州）有限公司创始人约克·范德·侯文专门把企业的展位设置在通往各大展厅的步道上。他预计，服务贸易需求也会随着货物贸易水涨船高。果不其然，一个上午前来咨询的中国企业代表就超过百人。

约克·范德·侯文对本报记者说：“如今，很多优秀的中国制造业企业希望向全球推广自主品牌。我们要为这些企业提供全链条的品牌建设和管理服务，帮助他们理解当地消费者的习惯和喜好，从而进一步提升质量、打开市场。”

年年办，届届新。热气腾腾的广交会，提升着人们对中国外贸温度的预期。

(责编：杨光宇、牛镛)

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