储士家

广交会是中国对外开放的重要窗口和对外贸易的重要平台，是企业开拓国际市场的重要渠道。67年来，广交会为服务国际贸易、促进内外联通、推动经济发展作出了重要贡献。党的十八大以来，习近平总书记两次向广交会致贺信，充分肯定了广交会的重要作用，为广交会的发展指明了方向。

疫情防控平稳转段后，第133届广交会首次全面恢复线下展，4月15日至5月5日分三期在广州举办，同时全年常态化运营线上平台。这是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年举办的首届广交会，是中国取得疫情防控重大决定性胜利后举办的首届广交会，也是有史以来规模最大的一届广交会，意义重大。在全面建设社会主义现代化国家新征程上，全体外贸人主动作为、积极创新，努力让广交会这本书常写常新。

题材新。面对国际贸易新趋势和全球市场新需求，本届广交会紧贴市场热点，增设工业自动化及智能制造、新能源及智能网联汽车、智慧生活、“银发经济”等新题材，向全球充分展示中国产业升级、贸易转型和科技创新成果。这是广交会展区结构与时俱进的重要调整，有助于加强全球新兴产业交流，推动贸易创新发展。

产品新。本届广交会用“新”促转型。线上展300多万件展品中，新产品达80万件，绿色低碳产品超50万件。举办新品首发首展首秀活动约300场，涵盖工业制造、电子家电、建材家装、生活休闲等领域。组织2023年广交会设计创新奖（CF奖）评选，引导企业加快研发创新。高端化、智能化、定制化、品牌化和绿色低碳产品深受全球采购商青睐，创新成为企业开拓国际市场的新引擎。

面孔新。本届广交会“卖全球、买全球”，汇聚境内外参展商近3.5万家，其中新参展企业超9000家，既有制造业单项冠军，也有专精特新“小巨人”；既有中国高新技术企业，也有来自五大洲的世界级品牌企业。全球229个国家和地区的采购商线上线下踊跃参会，“新面孔”不断涌现，“老广交”后继有人。广交会全球合作伙伴增至186家，覆盖102个国家和地区，朋友圈越来越大。

功能新。本届广交会丰富业态，拓展功能，优化服务，充分发挥多功能综合平台作用。成功举办第二届珠江国际贸易论坛，向世界宣示中国坚定不移推进高水平开放和高质量发展的决心。海内外嘉宾围绕贸易数字化、知识产权国际合作、拓展新兴市场、投资促进等前沿话题展开研讨，发出广交会声音，讲好广交会故事，贡献广交会智慧。

广交会是一本大书，内涵丰富，故事精彩。读懂广交会，就能更好地了解中国，更好地了解世界。让广交会这本书常写常新，就要紧跟全球经贸发展大势，顺应展览业发展规律，持续提升国际化、专业化、市场化、数字化水平，全力将广交会打造成为中国全方位对外开放、促进国际贸易高质量发展、联通国内国际双循环的重要平台。

征途漫漫，唯有奋斗。展望未来，我们将秉持“广交世界 互利天下”的理念，持续擦亮广交会金字招牌，奋力书写广交会高质量发展新篇章，为推进贸易强国建设，维护全球产业链供应链稳定，服务构建新发展格局作出新的贡献。

（作者为广交会副主任兼秘书长、中国对外贸易中心主任）

(责编：杨光宇、牛镛)

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