在日前举行的国新办新闻发布会上，农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，今年，农业农村部将瞄准“两扩两提”，扩大豆、扩油料、提单产、提品质，力争新增大豆油料面积1000万亩以上。

提高大豆油料自给率是确保粮食和重要农产品稳定安全供给的重要内容。今年的中央一号文件将“加力扩种大豆油料”作为主要任务之一。自去年国家启动实施大豆和油料产能提升工程以来，大豆油料扩种取得了明显成效，种植面积、产量均明显增加。据统计，2022年，我国大豆面积达到1.54亿亩，增加2743万亩，产量首次迈上2000万吨台阶；油菜籽面积达到1.09亿亩，比上年增加近400万亩，产量达到1553万吨，增产81万吨。今年，农业农村部多措并举推动大豆油料提产增效。

深挖良种增产潜力，是提高单产实现增产目标的重要途径之一。“近年来，我国大豆油料科研育种工作取得了积极进展，积累了大量优异种质资源，品种选育步伐加快，品种类型渐趋多样化，尤其在品种提升方面成效显著。现有品种基本可以保障当前扩种需求。”国家农作物品种审定委员会办公室主任、全国农业技术推广服务中心副主任刘信表示，目前，我国已保存的大豆、油菜、花生资源均位居世界前列。品种结构不断优化，推出了一批高产优质专用的突破性品种。在年推广面积10万亩以上的品种中，高油和高蛋白大豆品种占比达到41%，油菜品种实现全部“双低”化，已育成抗倒宜机品种和抗根肿病品种，花生已培育出高产高油高油酸品种。

“为适应农业高质量发展，大豆油料育种工作还需长短结合、分类推进、精准施策、久久为功。”刘信表示，后续大豆油料品种将加强优异种质资源鉴定利用，加快优良品种选育，严格品种审定登记保护，建立健全大豆油料品种展示示范网络，在适宜生态区开展优良品种技术集成和示范，编制发布国家农作物优良品种推广目录，加大大豆油料良种繁育基地建设力度，启动实施重大品种推广后补助政策试点，促进优良品种的推广应用。

除进行良种推广之外，潘文博表示，今年农业农村部将综合施策，组织开展主要粮油作物大面积单产提升行动，制定《大豆单产提升三年工作方案》，全链条、全环节查找分析短板弱项，全面建立行政领导和领衔专家包保机制，聚焦100个大豆重点县，围绕良田、良种、良法、良机、良制集成组装“一县一策”综合性解决方案，整建制推进大豆单产提升，大规模开展高产创建、高产竞赛，示范带动大面积均衡增产，力争今年全国大豆亩产提高5公斤。

为了千方百计稳定大豆面积，力争今年大豆油料产量有所提升。潘文博表示，今年将用好考核“指挥棒”的作用。年初已明确了各省区市的大豆油料生产目标任务，首次按照粮食安全党政同责的要求严格考核，对大豆油料面积或产量增幅靠前的省份在考核中予以加分奖励。

由于前期大豆市场价格、比较效益双双走低，农民种豆积极性和种豆意愿与去年同期相比有所下降。为稳定今年大豆生产，统筹考虑大豆市场供需形势、比较效益和农民种植意愿等因素，国家及时出台了一揽子支持大豆生产的政策措施，形成了补贴、保险、收储协同发力的政策“组合拳”。各部门加快落实，各地也拿出了切实有效的措施。如黑龙江已经明确大豆生产者补贴每亩达到350元以上，内蒙古将大豆、玉米补贴差额扩大到260元以上，这些都释放了明确的信号，保护和调动了农民的种豆积极性。

最新的农情调度情况显示，农民种豆意愿有所回升，扭转了前期可能下滑的趋势，全国大豆意向种植面积稳中略增，其中东北净作大豆基本稳定，黄淮海、西北、西南玉米大豆带状复合种植面积有所扩大，去年实施了1500多万亩，今年在补贴政策的推动下，将增加500万亩达到2000万亩。

“下一步，农业农村部将继续会同有关部门，强化政策宣传解读，引导农民合理安排种植结构，精细开展指导服务，发挥好规模经营主体的作用，推动意向面积落实到田，推动关键技术落实到位，确保完成今年大豆油料的扩种任务。”潘文博说。（崔 浩）

(责编：王仁宏、陈键)

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